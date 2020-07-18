Жириновский назвал дату назначения преемника Фургала: Политика: Россия: Lenta.ru

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал дату назначения врио губернатора Хабаровского края вместо Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств и покушении. В эфире радио «Комсомольская правда» он сообщил, что это решение будет принято в понедельник, 20 июля.

«Мне сказали, что в понедельник президент подпишет указ. Все, осталось подождать нам два дня. В понедельник где-то днем мы все узнаем имя нового исполняющего обязанности губернатора», — сказал лидер ЛДПР.

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По словам Жириновского, на эту должность планируется назначить члена ЛДПР. «Нам обещали, что якобы это будет представитель ЛДПР, другие пока вроде бы не рассматриваются», — добавил политик.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Кирилл Черкасов назвал возможных преемников, которые могут заменить Фургала. По его словам, Жириновский выдвинул три кандидатуры: председателя думского комитета по спорту Михаила Дегтярева, главу комитета Госдумы по экономике и предпринимательству Сергея Жигарева и депутата Андрея Андрейченко.

Об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стало известно 10 июля. За день до этого его задержали сотрудники ФСБ и Следственного комитета по подозрению в покушении на убийство и заказе убийств бизнесменов. По данным следственных органов, преступления были совершены в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Сам Фургал не признает вину. В качестве реакции на задержание в Хабаровске и других городах прошли митинги в поддержку Фургала.