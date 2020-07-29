Жители «Берлина» пожаловались Дегтяреву на крыс и блох: Регионы: Россия: Lenta.ru

Жители одного из районов Комсомольска-на-Амуре, который они называют «Берлин», обратились к врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву с жалобой на блох и крыс. Об этом сообщает РИА Новости.

Местные жители встретили приехавшего в город Дегтярева с плакатами у здания администрации. Они рассказали, что проживающие в районе «Берлин» люди страдают от блох и крыс. Кроме того, горожане пожаловались на то, что дома построены из блоков с содержанием вредного асбеста, пыль от которого вредит здоровью и вызывает аллергию.

«Пойду взбодрю местных чиновников и депутатов», — сказал Дегтярев, выслушав горожан. Он также спросил их, есть ли у них горячая вода, довольны ли они благоустройством, а также поинтересовался, как было организовано дистанционное обучение во время режима самоизоляции.

Дома в «Берлине» были построены в 1980-х годах в качестве временного жилья для строителей местной ТЭЦ, но после перестройки люди так и остались в них жить. Район получил название столицы Германии, потому что из этой страны завозились строительные конструкции домов.

Михаил Дегтярев был назначен на должность врио губернатора Хабаровского края указом президента 20 июля. Его предшественника Сергея Фургала уволили в связи с утратой доверия, ему инкриминируется две статьи об убийстве бизнесменов в начале 2000-х годов. Бывший губернатор свою вину отрицает. После его задержания в регионе проходят несогласованные акции протеста.