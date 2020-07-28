Закупки «Роскосмоса» хотят засекретить — Новости – Политика – Коммерсантъ

Правительство решило при осуществлении ряда закупок «Роскосмоса» применять закрытый способ определения поставщиков. Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, засекретить закупки необходимо, так как иностранные государства анализируют открытую информацию из контрактов госкорпорации. Проект внесен от имени главы правительства Михаила Мишустина.

Закрытые закупки планируют проводить:

на проведение работ по исследованию и использованию космического пространства;

на создание космических материалов и космических технологий;

на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание, использование, утилизацию космической техники.

Планируется, что постановление будет действовать до 1 июля 2021 года.

Напомним, что в июне Минфин согласовал с заинтересованными ведомствами проект поправок в закон о госзакупках, призванный упростить закупочное законодательство. В частности, предлагается обеспечить конфиденциальность информации о закупках ФСО, Росгвардии и Роскосмоса — такие закупки могут осуществляться в закрытой электронной форме по аналогии с закупками Минобороны.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Оптимизация закупок готовится выйти из Белого дома».