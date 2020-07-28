Закупки «Роскосмоса» хотят засекретить — Новости – Политика – Коммерсантъ

Правительство решило при осуществлении ряда закупок «Роскосмоса» применять закрытый способ определения поставщиков. Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, засекретить закупки необходимо, так как иностранные государства анализируют открытую информацию из контрактов госкорпорации. Проект внесен от имени главы правительства Михаила Мишустина.
Закрытые закупки планируют проводить:
- на проведение работ по исследованию и использованию космического пространства;
- на создание космических материалов и космических технологий;
- на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание, использование, утилизацию космической техники.
Планируется, что постановление будет действовать до 1 июля 2021 года.
Напомним, что в июне Минфин согласовал с заинтересованными ведомствами проект поправок в закон о госзакупках, призванный упростить закупочное законодательство. В частности, предлагается обеспечить конфиденциальность информации о закупках ФСО, Росгвардии и Роскосмоса — такие закупки могут осуществляться в закрытой электронной форме по аналогии с закупками Минобороны.
Подробнее читайте в материале “Ъ” «Оптимизация закупок готовится выйти из Белого дома».
You may also like
Фильм Кончаловского про расстрел рабочих в СССР попал на Венецианский фестиваль: Кино: Культура: Lenta.ru
На юге Петербурга столкнулись два грузовых поезда — Происшествия
Минприроды сообщило о задержке информации о масштабе аварии в Норильске :: Бизнес :: РБК
Названы самые популярные кроссоверы стоимостью 2,5–3 млн рублей в России :: Autonews
Бокс и ММА: Спорт: Lenta.ru