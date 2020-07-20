«Зенит» — «Спартак» — 2:1, Кашшаи – о работе Иванова и эпизоде Соболева с Жирковым

10-я минута, падение Соболева в штрафной «Зенита»

– Это был важный матч для российского футбола, – констатировал Виктор Кашшаи. – Судейские решения всегда вызывают споры. Иногда бывают ошибки, иногда – хорошие, верные решения.

Сегодня увидел фотографию, на которой видно, что произошло в эпизоде с Соболевым и Жирковым. Мы должны понять, в каких случаях стоит обращаться к протоколу VAR. Между нападающим и защитником была борьба: сначала Соболев тянул и толкал Жиркова, после чего последовали действия со стороны Жиркова. VAR вмешивается, только когда есть явная очевидная ошибка.

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Футбол — контактный вид спорта. Мы анализировали этот момент. В таких моментах стоит наказывать игрока, если это был не игровой момент, а нарушение правил. Не могу гарантировать, что в будущем будет только так, но мы будем стараться. И еще раз повторюсь, VAR не должен был вмешиваться в эту ситуацию, потому что не было явной ошибки судьи. (К сожалению, Виктор не успел ответить на уточняющий вопрос по эпизоду с Соболевым и Жирковым. – Прим. «Чемпионата»).

62-я минута, ещё одно падение Соболева в штрафной «Зенита»

— Что касается момента, когда Барриос боролся с Соболевым в штрафной «Зенита», то почему там упал Соболев? С разных ракурсов видно, что он просто поскользнулся. Да, был контакт с рукой, но упал он потому, что споткнулся о землю. И по его реакции было видно, что он просто упал, что не было серьёзного контакта с Барриосом. Это часть футбола, такое случается.

82-я минута, падение Айртона в штрафной «Зенита»

— Что касается эпизода с Айртоном, то там ничего не произошло. Абсолютно нормальная борьба, там не было нарушения.

89-я минута, жёсткий подкат Оздоева

— Момент на 89-й минуте с Оздоевым – нужно оценить степень контакта. Борьба была в ногу, это неосторожная игра, а не серьёзное нарушение. Не показывать красную карточку – правильное решение.

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Судья Иванов хорошо отработал, мне понравилось, что он делал. Да, не обошлось без ошибок, но он строго давал жёлтые карточки. Он не наказал жёлтыми во время стычки и не сам назначил пенальти для «Зенита» – это его самая большая ошибка в матче. Но VAR её исправил. В целом он хорошо контролировал матч, остальные его решения я поддерживаю.

О словах Федуна

– Я уважаю все клубы и всех президентов. Каждый имеет право на своё мнение, мы живём в демократическом обществе. Моя работа заключается в том, чтобы обучать судей и назначать лучших на матчи. Я буду развивать судейство. Если какая-то команда не довольна судейством, то я могу это понять – иногда судьи допускают ошибки. Но с ВАР количество ошибок снижается. А в будущем мы будем снижать количество времени, потраченных на просмотр повторов.

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Я оцениваю работу судей, каждую неделю мы обсуждаем прошедший тур. Хочу вас уверить в том, что в разговорах между собой мы более критичны, обсуждаем всё честнее. Мы говорим и о хороших и о неправильных решениях, я сам настроен критично. Но в СМИ я буду защищать своих судей – я им доверяю и знаю их уровень.

О работе VAR

– Не забывайте, что в 2020-м году было всего 80 матчей, где был VAR. Это только начало, нужно набирать опыт и улучшать работу. Чем больше матчей мы проведём, тем лучше будут результаты. Сейчас работаем над организацией семинаров для судей: для арбитров и ПФЛ, и ФНЛ, и судей-женщин. Будут и фитнес тесты, и анализ прошлого сезона.

Леонид Калошин добавил, что на долгие просмотры повторов влияет комплекс причин:

– Не всегда реплей-операторы могут выдать необходимый ракурс быстро, покрутить его с определённой скоростью. Мы ведём разговоры с нашим провайдером, чтобы работа улучшилась. Но и ситуации бывают разные, иногда нужно больше времени на проверку.

Все моменты мы тщательно анализируем, в разборах я отношусь критично. Но все арбитры понимают, что нужно прибавлять, чтобы моменты просматривались быстрее. При этом надо не забывать, что точность важнее времени. Лучше медленнее принять верное решение, чем быстро – ошибочное.

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О редких выступлениях в СМИ

– Я не всегда выступаю в СМИ, так как моя работа учить арбитров и анализировать их работу, а если я буду каждый день говорить с медиа, то у меня времени на всё остальное не хватит. Команды тоже не всё своё время проводят с журналистами.