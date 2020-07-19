«Зенит» — «Спартак» — 2:1, реакция «Спартака» на баннер болельщиков «Зенита» про Федуна

После матча «Зенита» и «Спартака» в полуфинале Кубка России на первый план снова вышли вопросы судейства и напряжённых взаимоотношений клубов. Произошло это из-за неоднозначных действий главного арбитра игры Сергея Иванова и оскорбительного баннера фанатов «Зенита» в адрес председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна. Со стороны красно-белых ответ дал гендиректор клуба Шамиль Газизов.

«Это большой скандал». «Спартаку» не дали два пенальти. Разбор судейства полуфинала Кубка Разбираемся в работе Иванова в матче «Спартак» — «Зенит» с арбитром Игорем Федотовым.

– Был хороший матч, довольно драматичный, — констатировал он. — Как это часто бывает, всё решили частности, как и обычно происходит в таких матчах. А какие частности, пусть каждый думает сам. Я поблагодарил тренера и сказал ребятам, что они пытались поменять ход игры и изменить всё, забить. Это футбол, он учит. Кто сильнее – тот закаляется. Вот так делаются команды, которые будут штурмовать большие вершины.

– Будет ли клуб как-то реагировать на оскорбительный баннер в адрес Леонида Федуна? Ведь он, скорее всего, был согласован.

– Есть вещи, которые называются одним простым и неприятным словом. Не хочу его называть и уподобляться сопернику и уходить в частности. Но это не хорошо, уважения к сопернику нет совсем. А мы уважаем «Зенит», знаем, что так и надо относиться к соперникам и просим такого же отношения к себе. Если в следующий раз будет не так – им всем будет больно.

«Зенит» и «Спартак» выдали суперматч! Дзюба опять забил родному клубу READ Правда и мифы о COVID-19 Команда Сергея Семака вышла в финал Кубка России и близка к завоеванию второго трофея.

– А хештег #играйтекакЗенит вы видели?

– Вы знаете, страна смотрит за футболом. Мы видим, на сегодняшний момент как-то так получается, что ошибки идут в сторону «Зенита». Я не знаю, что под этим. Но на следующий год всё может поменяться, или начнутся ошибки в пользу другой команды – мы этого не знаем. Протест по судейству? Мы переночуем с этой мыслью и завтра скажем то, что думаем. Сегодня сложно, меня просто эмоционально бьёт, хочется сказать плохие слова. Но я сдерживаюсь, потому что я уважаю соперника.

– Не хотите ли поговорить с судьями в межсезонье?

– Я вижу, как Ашот Хачатурянц пытается что-то изменить. Это сложная работа, я верю, несмотря ни на что, что футбольный бог всё очистит, если неправильные моменты есть.

По нашей информации, баннер болельщиков «Зенита» про Федуна не был согласован с РФС. Теперь клубу грозит наказание.