Илон Маск откроет новую компанию: Бизнес: Экономика: Lenta.ru

Глава Tesla Илон Маск планирует открыть новую страховую компанию Tesla Insurance. Она будет использовать данные, полученные автомобилем, чтобы подбирать клиенту страховой тариф на основе стиля вождения, пишет Business Insider.

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Данные, собранные в профиле водителя, будут использоваться для оценки вероятности аварии, а затем ежемесячного расчета страховой премии для клиента, сказал Маск. Руководство Tesla впервые заговорило о страховании еще в апреле 2019 года, а через несколько месяцев запустила продукт в Калифорнии.

Спустя всего несколько часов после того, как сайт появился, его отключили из-за жалоб водителей на высокие ставки. При этом Tesla обещала снизить цены на 20 процентов. «В основе конкуренции с другими страховыми фирмами лежит точность нашей информации», — отметил Маск. По словам предпринимателя, к концу года компания надеется начать страхование в нескольких штатах США, а в конечном итоге — по всей стране.

Ранее Маск призвал горнодобывающие компании производить больше никеля, этот металл является ключевым компонентом при производстве аккумуляторов для электрокаров. В июле глава автогиганта сообщил о начале строительства нового автомобильного завода в техасском городе Остин. Предприниматель также заявил о четвертом подряд прибыльном квартале для Tesla.