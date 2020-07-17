Как наука победила самую страшную болезнь в истории человечества

Источник: AP 2020

«Лента.ру» рассказывает о расцвете и падении одной из самых страшных болезней в истории человечества.

Смертельная лихорадка

Считается, что вирусы оспы эволюционировали из вируса африканского грызуна от 68 до 16 тысяч лет назад. Согласно другой версии, они возникли всего лишь 3−4 тысячи лет назад. Существует два типа вируса — Variola major и Variola minor, заражающие исключительно человека. Первый вызывает наиболее тяжелые симптомы и часто приводит к смерти, второй менее опасен и, по оценкам, убивает только одного человека из ста.

Все начинается как обычная простуда или грипп: температура поднимается до 38 градусов, возникает боль в мышцах, человек чувствует усталость, общее недомогание и головную боль. Через 2−4 дня появляются язвы, которые поражают слизистые оболочки ротовой полости, кожу лба и распространяются по всему телу. После этого заболевание может пойти разными путями, в том числе превращаясь в наиболее смертоносные формы. Даже после выздоровления рубцы от язв остаются на всю жизнь, а в некоторых случаях человек слепнет.

Обычная оспа, которая развивалась в 90 процентах случаев, убивала около трети заразившихся, а геморрагическая и плоская (или злокачественная) разновидность оспы почти всегда заканчивалась смертью. При геморрагической оспе возникают обширные кровотечения в коже, органах пищеварения и слизистой оболочке. Из-за кровоизлияний кожа приобретала черный цвет, поэтому болезнь и прозвали «черной оспой».

Начало пожара

Самое ранее свидетельство заболевания оспой было получено при исследовании мумии египетского фараона Рамсеса V, умершего в 1145 году до нашей эры. Египетские торговцы привезли оспу в Индию в первом тысячелетии до нашей эры, где болезнь оставалась специфичной для региона болезнью на протяжении нескольких веков, пока затем не попала в Китай и Японию. В VIII веке нашей эры вспышка оспы унесла, по оценкам, до одной трети населения Японии. Оспа была настолько свирепой и неотступной, что разные народы верили в существование отдельных божеств, насылающих болезнь. В Индии это была богиня Шитале, а у африканского народа йоруба — бог Сопона. READ Трутнев заявил о скором назначении врио хабаровского губернатора :: Политика :: РБК

По сравнению с другими древними инфекциями, история распространения оспы по планете не так ясна, так как в прошлом ее можно было легко спутать с другими болезнями, такими как ветрянка или корь. Точно неизвестно, когда оспа прибыла в Юго-Западную Азию и Европу. В отличие от проказы и чумы, оспа не упоминается ни в Ветхом, ни в Новом Завете, о ней не писали ни греки, ни римляне. Хотя некоторые специалисты предполагают, что Афинская чума, вспыхнувшая в Греции в 430 году до нашей эры, на самом деле была эпидемией оспы, большинство ученых оспаривают эту точку зрения. Если бы оспа действительно терроризировала Средиземноморье в это время, Гиппократ точно уделил бы внимание этой болезни. Но родоначальник медицины ничего не написал о ней.

В 165−180 годах нашей эры в Римской империи вспыхнула болезнь, которая унесла жизни пяти миллионов человек. Ученые предполагают, что пандемия Антониновой чумы была вызвана оспой, хотя истинная причина эпидемии остается неизвестной. Другие специалисты возражают, что описанное древнеримским врачом Галеном течение заболевания не соответствует оспе. Согласно иной точке зрения, оспа попала в Европу из Африки в VII и VIII веках.

Первое надежное свидетельство заболевания принадлежит персидскому ученому-энциклопедисту Абу Бакр Мухаммад ар-Рази (Разес), который привел наиболее точное описание оспы и отличил ее от кори и ветрянки.

Хуже чумы

Хотя в средневековой Европе произошло несколько вспышек оспы, они не перерастали в масштабную эпидемию, пока не началась эпоха Крестовых походов. Рост населения и перемещения больших масс людей помогли оспе распространиться по всем странам Восточного полушария. В Европе уровень смертности достигал 30 процентов. Конкистадоры ненамеренно завезли заболевание в Новый Свет, где оно превратилось в своеобразное биологическое оружие, разрушившее цивилизацию ацтеков и инков.

Коренные американцы оказались полностью беззащитными перед болезнями, с которыми ранее никогда не сталкивались.

Колония англичан, основанная в 1633 году на Восточном побережье Северной Америки, стала причиной вспышек оспы среди североамериканских индейцев. Смертность доходила до 80−90 процентов.

Рисунок больного индейца, пораженного оспой во время эпохи завоеваний



READ Трутнев заявил о скором назначении врио хабаровского губернатора :: Политика :: РБК Аналогичная ситуация произошла в Австралии в XVIII—XIX вв. еках, когда оспа стала основной причиной смерти среди местных коренных жителей. Так, оспа превратилась из эндемичной болезни в глобальную угрозу и оставалась такой до конца первой половины XX века. Эпидемии, охватывающие целые страны, повторялись каждое десятилетие, и особенно опустошающими становились в годы войн. Ежегодно их жертвами становились 400 тысяч европейцев, при этом наиболее уязвимой группой населения оказались дети.

Эффективное оружие

Уничтожение оспы с помощью прививок — один из самых твердых аргументов в пользу вакцинации. История вакцинации началась в 1796 году, когда английский врач Эдвард Дженнер заметил, что у доярок, которые переболели коровьей оспой, не было симптомов при заражении оспой натуральной. Коровья оспа по внешним признакам очень похожа на человеческую оспу, однако почти все инфицированные выздоравливают. Эта болезнь опасна только для людей с ослабленным иммунитетом.

Дженнер понял, что вирус коровьей оспы можно использовать в качестве прививания — взамен более опасного метода вариоляции, когда здоровому человеку прививали гной из пустул больного натуральной оспы. Смертность при вариоляции достигала двух процентов, что все равно гораздо меньше, чем смертность от самой оспы. Считается, что первыми этот метод применяли китайцы задолго до европейцев. Но у вариоляции, кроме всего прочего, был один довольно серьезный недостаток: она сама по себе могла вызвать вспышки оспы.

Дженнер провел эксперимент, в котором участвовала больная коровьей оспой доярка Сара Нелмс и 9-летний сын садовника Джеймс Фиппс. Врач взял биоматериал из раны женщины и привил его в руку ребенка. Через некоторое время Дженнер несколько раз провел вариоляцию Фиппсу, однако у мальчика так и не развились симптомы натуральной оспы. Дополнительные эксперименты также оказались успешными, после чего ученый опубликовал результаты и выразил надежду, что вакцинация позволит раз и навсегда уничтожить страшную болезнь.

Дженнер проводит вакцинацию коровьей оспой



Поначалу другие ученые скептически и осторожно отнеслись к выводам Дженнера, порекомендовав ему провести более тщательные исследования. Некоторые выводы Дженнера оказались неверны, например, он утверждал, что вакцинация с помощью коровьей оспы вызывает пожизненный иммунитет. Кроме того, иногда прививание оказывалось бесполезным или приводило к серьезным побочным эффектам. READ Трутнев заявил о скором назначении врио хабаровского губернатора :: Политика :: РБК

Причиной таких случаев могло стать отсутствие возбудителя коровьей оспы в вакцине, присутствие других вирусов или бактериальное загрязнение. Соблюдение правил при подготовке вакцины позволило снизить смертность от побочных эффектов практически до нуля. Позднее сомнений в эффективности метода Дженнера не осталось, и вакцинация получила широкое распространение, заменив вариоляцию.

Впрочем, оставались люди, которые не хотели прививаться вакциной Дженнера. По их мнению, сама идея заражать человека болезнью животных была противоестественной. Карикатуристы рисовали картинки, где изображались маленькие коровы, растущие на местах вакцинации (в какой-то степени это напоминает современную истерию вокруг ГМ-продуктов). Некоторые оставались сторонниками вариоляции из-за опасений перед переменами. Активное сопротивление возникло в ответ на введение некоторыми странами обязательной вакцинации среди детей, в результате чего вакцинирование в США, Англии и других европейских странах стало добровольным.

Полное уничтожение оспы стало возможным во второй половине XX века, когда международные организации здравоохранения стали отслеживать вспышки заболевания по всему миру и проводить массовую вакцинацию с помощью более совершенных прививок. Последняя вспышка оспы произошла в Сомали в октябре 1977 года, после чего специальная медицинская комиссия посетила все страны, где встречалась оспа, и в декабре 1979 года ученые пришли к выводу, что оспа была полностью ликвидирована. Впрочем, опасный вирус продолжал жить в лабораториях, и некоторые инциденты с нарушением содержания приводили к заражениям и даже смерти. В 1984 году Центры по контролю и профилактике заболеваний в США и российский исследовательский центр «Вектор» стали единственными местами на Земле, где вирус оспы продолжил свое существование.