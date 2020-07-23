Китай запустил первую миссию для изучения Марса

Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала в четверг, 23 июля, с автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1», передает «Синьхуа». Это первая китайская миссия для исследования Марса.

China Thursday launched its first #Mars probe on a Long March-5 rocket from the Wenchang Spacecraft Launch Site on the coast of southern China’s island province of Hainan pic.twitter.com/qTSqHUVzab — China Xinhua News (@XHNews) July 23, 2020

Запуск произошел в 12:41 (07:45 по московскому времени) с китайского космодрома Вэньчан, который находится на острове Хайнань. «Тяньвэнь-1» состоит из орбитального аппарата и посадочной платформы с марсоходом. Китайская станция должна достичь Марса 11 февраля 2021 года.

«Тяньмэнь» — это название стихотворения древнекитайского поэта Цай Юаня, оно переводится как «Вопросы к небу» и в нем в числе прочего говорится о звездах и других небесных телах.

Цель миссии — поиск следов жизни на Марсе, а также изучение возможности колонизации планеты человеком. Если миссия будет проходить успешно, ученые смогут изучить атмосферу планеты, рельеф, магнитное поле и другие особенности, что должно помочь узнать больше о ее происхождении.

О том, кто может победить в комической гонке сегодня, читайте в материале «Ъ» «»Ни одна страна не выдержит такую гонку в одиночку»».