Китай опередил Украину и стал крупнейшим покупателем российского мяса :: Бизнес :: РБК

Российский экспорт вырос главным образом за счет увеличения поставок мяса птицы, отмечает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. У группы «Черкизово», крупнейшего производителя курятины, поставки за рубеж в первом полугодии выросли в натуральном выражении в 2,4 раза, сообщил руководитель управления экспорта торгового дома «Черкизово» Андрей Терехин, и ключевую роль тут сыграло открытие китайского рынка. Про впечатляющий рост экспорта мяса птицы говорит и представитель Россельхознадзора, тоже связывая этот скачок с увеличением поставок в Китай.

Почему вырос экспорт в Китай

Увеличение поставок — результат долгой и кропотливой работы российских чиновников по открытию китайского рынка для отечественных производителей мяса, поясняет Юшин. В январе этого года отечественные производители получили право и на экспорт в Китай не только птицы, но и охлажденной говядины. Переговоры об открытии страны для производителей свинины пока ведутся.

Протоколы, разрешающие взаимные поставки мяса птицы, Россия и КНР подписали еще в ноябре 2018-го. Соответствующие переговоры Россельхознадзор вел шесть лет: для этого необходимо было предоставить информацию о работе ветеринарных служб, оценивалась эпизоотическая ситуация в России, а китайские специалисты приезжали и проводили аудит предприятий, с которых планировалось начать экспортные поставки, напоминает Юшин.

Но даже подписание протоколов не было равносильно началу самих поставок — для этого отдельные предприятия должны были получить аттестацию. С ноября 2018 по апрель 2019 года российское мясо птицы в Китай не экспортировалось: первая партия поступила только в конце апреля. «Черкизово» начало поставки только с мая 2019 года, но для компании это была значительная часть экспорта за весь прошлый год. В прошлом году компания заключила несколько крупных контрактов с китайскими партнерами, в том числе на поставки популярных в Китае куриных лапок и крыльев для крупнейших розничных сетей и заведений общепита.

Список аттестованных предприятий расширялся постепенно. Если в начале 2019 года Китай официально подтвердил возможность поставок мяса птицы с 23 российских предприятий, то с тех пор их число почти удвоилось. Сейчас экспортировать продукцию в КНР могут около 40 предприятий, занимающихся переработкой птицы, в том числе такие крупные, как «Черкизово», «Приосколье» и «Белгранкорм».

Российские поставщики должны были еще и адаптировать свою продукцию под технологические требования китайских покупателей, напоминают в Национальной мясной ассоциации. Например, к куриным лапкам предъявляются такие же строгие требования, «как к сорту чугуна или стали», а куриные крылышки, которые покупают предприятия общепита, должны быть одинаковыми: чтобы получить эту продукцию, предприятия должны разводить соответствующую этим требованиям птицу.

В этом году Россия потенциально сможет поставить в Китай 150–200 тыс. т мяса птицы и субпродуктов, считает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. Для Китая это пока не очень существенный объем, но для России такой объем важен: страна вышла на самообеспечение мясом птицы, потребление на внутреннем рынке не даст серьезного прироста для расширения производства, и дальнейшее развитие российского птицеводства невозможно без увеличения экспорта, указывает Юшин.

В апреле 2020-го в Китай начались также поставки говядины — первые 200 т отправил крупнейший отечественный производитель мяса «Мираторг». В агрохолдинге отказались от комментариев. Поставки российской говядины в Китай пока невелики: для экспорта аттестованы всего два предприятия, уточняют в Национальной мясной ассоциации.