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Концерн Great Wall разработал новый 9-ступенчатый «робот» и турбомотор — Motor.ru

By Arzu / 19 июля, 2020
  1. Концерн Great Wall разработал новый 9-ступенчатый «робот» и турбомотор  Motor.ru
  2. Новый внедорожник Great Wall показался подозрительно знакомым  Motor1 Россия
  3. Great Wall показал новую премиальную модель  32CARS.RU
  4. Great Wall анонсировала новую турбо-«четверку» 2.0 и «робот» с 9 ступенями  AUTO TUT.BY
  5. Премиальный суббренд Great Wall снова засветил свой внедорожник  Колеса
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