коронавирус завозили в Россию как минимум 67 раз

Путешественники не менее 67 раз завозили в Россию коронавирус, и почти всегда – из Европы. При этом внутрироссийские заражения начались в марте, так что слухи о зимней эпидемии – не более чем слухи. Сейчас же по стране циркулирует уже как минимум девять собственных штаммов вируса.

Учёные пришли к таким выводам, проанализировав 211 геномов коронавируса из образцов, собранных с 11 марта по 23 апреля 2020 года в 25 регионах России. Они сравнили эту информацию с данными 19 623 геномов SARS-CoV-2, полученных во всём мире к 26 мая 2020 года. Эксперты использовали также сведения о путешествиях россиян. Всё это позволило им выяснить, когда и откуда на территорию России попал SARS-CoV-2.

Согласно официальным данным, в России на 21 июля 2020 года зафиксировано более 783 тысяч случаев заболевания COVID-19.

При этом в обществе циркулируют слухи, что коронавирус SARS-CoV-2 пришёл в Россию ещё в начале минувшей зимы. Согласно этой версии, многочисленные случаи ОРВИ (подозрительно часто, по мнению некоторых людей, приводившие к воспалению лёгких), были вызваны именно этим патогеном. К слову, из-за этого многие россияне считают, что они уже откашляли своё в декабре–январе, и теперь им можно не бояться COVID-19, не надевать маски и не соблюдать социальную дистанцию.

Это заблуждение может закончиться для них весьма плачевно. Как показало новое исследование, подобные оптимисты выдают желаемое за действительное.



В Россию десятки раз завозили коронавирус из Европы.







Оказалось, что патоген ввозили в нашу страну не менее 67 раз, в основном в конце февраля – марте 2020 года. Первый случай внутрироссийского заражения состоялся не ранее 11 марта. Сейчас ничто не указывает на то, что коронавирус SARS-CoV-2 присутствовал на территории России раньше. А значит, зимние вспышки ОРВИ не имеют к нему никакого отношения.

Почти всегда непрошенный гость приходил из Европы. Есть лишь единичные случаи ввоза из Китая, и они не привели к распространению инфекции по России. Вероятно, так произошло благодаря своевременному закрытию границ с Поднебесной. А вот меры по ограничению пассажиропотока из Европы оказались явно недостаточными.

После проникновения в Россию вирус продолжил мутировать. В его геноме в среднем появляется одна новая мутация каждые две недели. Поэтому в нашей стране циркулирует уже как минимум девять штаммов, которые не встречаются более нигде в мире. Причём исследователи считают, что эти цифры далеко не окончательные.

Заметим, что биологи пока не зафиксировали ни одного случая, когда вывезенный из России вирус распространился бы в другом государстве.

Вся эта информация позволяет оценить эффективность тех или иных мер по сдерживанию инфекции. Этот урок пригодится человечеству в будущем, ведь это наверняка не последняя в истории пандемия.

«Наше исследование показывает, как можно объективно изучить пути и характер распространения вируса в популяции. Сейчас для учёных совершенно уникальная ситуация: мы получаем данные, включая геномные, практически в режиме реального времени. Так «благодаря» пандемии мы узнаём очень много нового об эпидемиях в целом, что поможет в их предсказании и контроле в будущем», – говорит соавтор исследования Владимир Щур из Высшей школы экономики.

Исследование описано в препринте научной статьи, опубликованном на сайте medrXiv.org специалистами из Высшей школы экономики, Сколковского технологического института, НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева и Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича.

К слову, ранее Вести.Ru писали о том, какие маски лучше защищают от заражения коронавирусом SARS-CoV-2, и о создании системы раннего предупреждения новых вспышек COVID-19 по анализу сточных вод.