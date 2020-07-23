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Кремль и ЦИК решили опробовать формат трехдневных выборов в сентябре :: Политика :: РБК

By Arzu / 24 июля, 2020

В Единый день голосования 13 сентября запланированы прямые губернаторские выборы в 18 регионах, 11 кампаний по выборам заксобраний и выборы гордум в 22 столицах субъектов.

21 июля Госдума приняла закон, который позволяет проводить выборы в течение нескольких дней (но не более трех) в ходе избирательных кампаний любого уровня. Этот закон не распространяется на нынешний ЕДГ, поскольку был принят уже после того, как в регионах были назначены выборы, поясняет источник близкий к ЦИК.

Однако в мае в избирательное законодательство были внесены поправки, согласно которым Центиризбирком получал право устанавливать порядок и сроки голосования граждан «в целях создания условий для защиты их здоровья» и «создания максимального удобства». Согласно п. 16 ст. 65 закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», досрочное голосование на региональных и муниципальных выборах может проводиться в порядке и сроки, которые были установлены ЦИК до дня голосования, но не ранее чем за 10 дней до дня голосования.



Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании


Элла Памфилова

Согласно п. 18 ст. 66 этого же закона, голосование граждан вне помещения для голосования, в том числе на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах, в том числе досрочно, может проводиться в порядке и сроки, которые установлены ЦИК, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.

Голосование вне избирательных участков — в том числе на придомовых территориях и на предприятиях непрерывного цикла работы использовалось во время плебисцита по поправкам в Конституцию, которое длилось в течение семи дней — с 25 июня по 1 июля.

О возможности проведения голосования на региональных выборах в течение нескольких дней говорила Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным 9 июля. Касаясь нынешнего ЕДГ, глава ЦИК заявила, что, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации в целом, в регионах она складывается по-разному. «Конечно, не семь дней (голосования на выборах), это не реально, но рассмотреть возможность не одного дня голосования, чтобы обеспечить безопасность, а два или три дня», — сказала Памфилова.

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