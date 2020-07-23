Кремль и ЦИК решили опробовать формат трехдневных выборов в сентябре :: Политика :: РБК

В Единый день голосования 13 сентября запланированы прямые губернаторские выборы в 18 регионах, 11 кампаний по выборам заксобраний и выборы гордум в 22 столицах субъектов.

21 июля Госдума приняла закон, который позволяет проводить выборы в течение нескольких дней (но не более трех) в ходе избирательных кампаний любого уровня. Этот закон не распространяется на нынешний ЕДГ, поскольку был принят уже после того, как в регионах были назначены выборы, поясняет источник близкий к ЦИК.

Однако в мае в избирательное законодательство были внесены поправки, согласно которым Центиризбирком получал право устанавливать порядок и сроки голосования граждан «в целях создания условий для защиты их здоровья» и «создания максимального удобства». Согласно п. 16 ст. 65 закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», досрочное голосование на региональных и муниципальных выборах может проводиться в порядке и сроки, которые были установлены ЦИК до дня голосования, но не ранее чем за 10 дней до дня голосования.

Согласно п. 18 ст. 66 этого же закона, голосование граждан вне помещения для голосования, в том числе на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах, в том числе досрочно, может проводиться в порядке и сроки, которые установлены ЦИК, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.

Голосование вне избирательных участков — в том числе на придомовых территориях и на предприятиях непрерывного цикла работы использовалось во время плебисцита по поправкам в Конституцию, которое длилось в течение семи дней — с 25 июня по 1 июля.

О возможности проведения голосования на региональных выборах в течение нескольких дней говорила Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным 9 июля. Касаясь нынешнего ЕДГ, глава ЦИК заявила, что, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации в целом, в регионах она складывается по-разному. «Конечно, не семь дней (голосования на выборах), это не реально, но рассмотреть возможность не одного дня голосования, чтобы обеспечить безопасность, а два или три дня», — сказала Памфилова.