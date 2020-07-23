Кремль назвал принцип открытия границ России :: Общество :: РБК

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Решений о снятии ограничений на въезд в Россию и выезд за границу, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, пока не принималось. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока мы не слышали заявлений на этот счет из правительства России. Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности. Контакты осуществляются, но решения не принималось», — сказал Песков.

Международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 были приостановлены правительством России с 27 марта. В начале июля запрет на такие полеты был продлен до 1 августа, однако 10 июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила о начале переговоров по снятию ограничений.

В середине июля Минтранс Турции сообщил о достижении договоренности о возобновлении авиасообщения с Россией. Песков тогда подтвердил, что возобновление авиасообщения обсуждалось в ходе телефонных переговоров Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и профильным ведомства обеих стран были даны соответствующие поручения. Однако перелеты между Россией и Турцией пока не возобновились.

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