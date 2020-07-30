- Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля Газета.Ru
- Биржевой курс евро превысил 86 рублей, доллар — 73 рубля Росбалт
- Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей ТАСС
- Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей РИА НОВОСТИ
- Ждать ли девальвации рубля в августе Комсомольская правда
- Посмотреть в приложении «Google Новости»
You may also like
Широков: Кокорину сегодня не стоит идти в «Спартак» – в ближайший год ничего не выиграет
Артём Дзюба – стычка с Соболевым, контракт с «Зенитом», видео с Азмуном – интервью
Банки на пике пандемии сократили расходы на благотворительность :: Финансы :: РБК
Россияне погасили микрозаймы детскими пособиями: Деньги: Экономика: Lenta.ru
В Минздраве рассказали о подготовке изменений в медосмотре водителей