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Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля — Газета.Ru

By Arzu / 30 июля, 2020
  1. Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля  Газета.Ru
  2. Биржевой курс евро превысил 86 рублей, доллар — 73 рубля  Росбалт
  3. Курс евро на Мосбирже превысил 86 рублей. Доллар вырос до 73 рублей  ТАСС
  4. Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей  РИА НОВОСТИ
  5. Ждать ли девальвации рубля в августе  Комсомольская правда
  6. Посмотреть в приложении «Google Новости»
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