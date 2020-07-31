Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля :: Новости :: РБК Инвестиции

Европейская валюта укрепляется к рублю на протяжении последних девяти торговых сессий



Фото: «РБК Инвестиции»



Курс евро вырос на 0,78%, до ₽87,32 по состоянию на 10:02 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара растет на 0,36% — до ₽73,38.

Евро укрепляется к рублю девять торговых сессий подряд. За месяц европейская валюта выросла на 8%, а доллар — на 2,7%. Негативно на курс рубля влияют продолжающаяся конвертация дивидендов российских компаний иностранными инвесторами, окончание налогового периода и повышенный спрос на валюту со стороны населения в ожидании открытия международного авиасообщения.

Дополнительными причинами для снижения российской валюты может быть восстановление отложенного спроса на импорт, а также снижение объема продажи валюты со стороны Банка России, отметил эксперт компании «БКС Брокер» Василий Карпунин. Кроме того, вчера ускорилось снижение российских государственных облигаций (ОФЗ). Иностранные инвесторы могли продавать бумаги и конвертировать полученные рубли в валюту.

Со снижением ключевой ставки Банком России рублевые инструменты становятся менее привлекательными, рассказал эксперт инвесткомпании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Ослабление позиций рубля стимулирует перетекание средств из рублевых инструментов в валютные.

Что ждет валютный рынок в августе

В последнее время рубль дешевел к доллару и евро, тогда как остальные валюты стран с развивающейся экономикой преимущественно укрепились. «Наблюдаемая в последние недели отстающая динамика рубля отражает выплату дивидендов основными российскими экспортерами. На наш взгляд, вскоре этот эффект может сойти на нет, поскольку пик дивидендных выплат этого года уже пройден», — сообщил эксперт «ВТБ Капитала» Максим Коровин.

По мнению Георгия Ващенко, в августе участники рынка продолжат спекулятивную игру на понижение курса рубля к доллару до уровня ₽76–77. Но если ситуация на нефтяном рынке и фондовых площадках останется спокойной, то можно ожидать

коррекции

в диапазон ₽71–72.

Поддержку рублю может оказать восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь вернулся выше $43 за баррель, рассказал главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Также восстановлению курса будет способствовать умеренное укрепление валют развивающихся стран.

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От латинского Сorrection — Выправление. Изменение котировок ценных бумаг в направлении, противоположном основной тенденции движения цен. Примером коррекции может быть рост котировок после постоянного недельного снижения цен на акцию. Зачастую коррекция вызывается массовым исполнением стоп-приказов, после чего, как правило, возобновляется движение котировок по направлению основной тенденции.

