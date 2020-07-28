Ловрен в «Зените», Дзюба снова лучший, Родченков объявился, приз Клоппа, страсти вокруг Луческу и другие новости утра — Футбол

1. Деян Ловрен перешел в «Зенит» из «Ливерпуля». Лучший защитник мира наконец доехал до РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга заплатил 11 млн фунтов за 31-летнего хорвата, но это не точно.

2. Артем Дзюба стал лучшим игроком сезона РПЛ по версии футболистов второй год подряд. Алексей Миранчук и Евгений Луценко – в топ-3.

3. Григорий Родченков снова объявился. Он дал интервью BBC, замотав лицо шарфом, надев шляпу и темные очки, изменил жесты и поведение. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории заявил, что «Россия должна быть полностью отстранена от Токио-2020, никаких исключений», а также: «Дыра в стене лаборатории в Сочи была замаскирована под розетку, пробы забирал сотрудник ФСБ в образе сантехника».

4. Мирча Луческу чуть было не ушел из киевского «Динамо» всего через четыре дня после назначения. В румынской прессе появилась его переписка с Суркисом: «Работать в такой враждебной атмосфере невозможно». Президент клуба вроде бы всех успокоил. Но ультрас «Динамо» грозят экс-тренеру «Зенита»: «Не забудем ваши слова, что Украина и Россия – одна страна. Обещаем сложные условия для работы».

5. Юрген Клопп назван лучшим тренером сезона в Премьер-лиге по версии тренеров. Он получил приз имени Алекса Фергюсона. Сам сэр тепло обратился к немцу: «Прощаю за то, что ты разбудил меня в 3:30 ночи, чтобы рассказать о победе в АПЛ».

6. НБА. Контрольные матчи. 20 очков Смита помогли «Лейкерс» обыграть «Вашингтон», «Клипперс» уступили «Сакраменто» и другие результаты.

7. В «Барселоне» мятеж. Артур больше не хочет играть за клуб и не возвращается в Каталонию для подготовки к Лиге чемпионов. По окончании сезона он переходит в «Ювентус».

8. Трансферы. Из «Динамо» ушли Жоаозиньо, Панченко, Юсупов, Нойштедтер и еще три игрока. Вертонген и Ворм покинули «Тоттенхэм». Экс-тренер «Рубина» Грасия возглавил «Валенсию». Лаллана после «Ливерпуля» выбрал «Брайтон».

«Аталанта» может заплатить за Алексея Миранчука 18-20 млн евро. Глушаков предложил свои услуги «Спартаку» и «Динамо». Мусаева не уволят из «Краснодара». Иванович может перейти в «Эвертон». Урунов перейдет в «Спартак» за 2 млн евро. ЦСКА предложил 7 млн евро за Карраскаля, но «Ривер Плейт» хочет больше.

Коутиньо может оказаться в «Арсенале», «Тоттенхэме» или «Лестере». «Локомотив» выкупит Лысцова у «Крыльев» за 800-900 тысяч евро. «Челси» вступил в переговоры с «Байером» по трансферу Хавертца. «Ман Сити» согласовал контракт с Ферраном Торресом.

9. Семья Антона Шипулина заразилась коронавирусом на отдыхе в Сочи. Реакция чемпиона мира по биатлону: «Российские курорты сейчас переполнены. Людей просто тьма».

10. Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой в клетке (из-за Эмбер Херд?). Тренер Конора хочет подготовить главу Space X. Хабиб вернулся к тренировкам после смерти отца.

11. В НХЛ нет новых случаев заражения коронавирусом перед возобновлением сезона. Алексеев вошел в состав «Вашингтона» на матчи Кубка Стэнли. «Колорадо» не заявил Каменева на плей-офф. Кравцов сможет сыграть за «Рейнджерс».

12. РПЛ представила мяч на сезон-2020/21. «Кубань» показала эмблему – белое солнце в черном круге. У «Чайки» четвертая эмблема за четыре года.

13. «Телеспорт» выиграл тендер на показ Ла Лиги с сезона-2021/22 до 2026 года. Сумма контракта – 40 млн евро.

14. Новости фигурного катания. Юлия Липницкая стала мамой. Алина Загитова сыграла в гольф с Жуковым и Матыциным. Евгения Медведева открыла для себя морских овечек.

15. Хэмилтон распространил пост с критикой вакцинации. Экс-пилот «Ф-1» Сутиль разбил спорткар McLaren Senna стоимостью миллион евро.

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Румменигге об отмене «Золотого мяча»: «Левандовски провел лучший сезон в карьере. Не думаю, что это справедливо»

Алексей Игонин: «Наступает тотальная гегемония «Зенита». В России нет конкурентов. Это мешает прогрессу клуба»

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