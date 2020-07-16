«Локомотив» – ЦСКА – 2:1, обзор матча РПЛ, 16 июля 2020 года

«Локомотив» с ЦСКА играли за Лигу чемпионов. Правда, «армейцы», отстававшие перед дерби на четыре очка от «железнодорожников» и на два от «Краснодара», скорее были претендентом на третье место и путёвку в квалификацию ЛЧ. А вот у Марко Николича и его команды на финише сезона одна цель – не упустить вторую позицию, обеспечивавшую попадание на групповой этап.

Дерби не разочаровало. Оно получилось достаточно хорошим по качеству, по крайней мере до того момента, когда футболисты обеих команд откровенно устали. Этого невозможно было избежать, ведь сейчас команды РПЛ играют два раза в неделю. Дело шло к ничьей, которая порадовала бы «Краснодара», но неосторожный взмах руки защитника ЦСКА подарил победу «Локомотиву». Теперь «железнодорожники» не останутся без ЛЧ.

Главные события матча «Локомотив» – ЦСКА

— В основу «Локомотива» вернулись Гильерме, Дмитрий Баринов и Мацей Рыбусь. Гильерме с Бариновым пропустили три матча из-за травм, а поляк отбывал дисквалификацию. Джефферсон Фарфан, спасший «железнодорожников» в прошлом туре от поражения, видимо, ещё не готов на час-полтора игры, поэтому начал дерби на скамейке запасных.

— Стартовый состав ЦСКА тоже поменялся по сравнению с предыдущим туром: отбыли дисквалификацию защитники Игорь Дивеев и Кирилл Набабкин. Арнора Сигурдссона (перебор жёлтых карточек) заменил в группе атаки Алан Дзагоев, не игравший с первых минут с середины марта. А вот Георгий Щенников, несмотря на полученную в предыдущей встрече травму, смог выйти на поле.

«Второе место заслужил только ЦСКА. Жалко, что они не обыграли «Рубин». Прогнозы на тур READ Как наука победила самую страшную болезнь в истории человечества Борьба за второе место продолжается. Пробуем угадать результат дерби «Локомотив» — ЦСКА и других матчей тура.

— Ключевой эпизод первого тайма – пенальти в ворота ЦСКА на исходе получаса игры. Единственный нападающий «Локомотива» Эдер был очень полезен, постоянно держал в напряжении трёх центральных защитников соперника и в результате заработал одиннадцатиметровый. Более опытный португалец перехитрил молодого российского защитника Дивеева. Фол был, и система VAR подтвердила это. Алексей Миранчук тоже не нарушил правила, исполняя удар с «точки» на паузе, хотя «армейцы» протестовали – Игорь Акинфеев даже получил на эмоциях «горчичник».

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Арбитр Федотов: 11-метровый в ворота ЦСКА был, защитник сыграл в ногу

— До пропущенного гола ЦСКА играл, что называется, «вторым номером». Ещё после поражения от «Зенита» (0:4) и отъезда Виктора Гончаренко в Беларусь «армейцы» тактически перестроились, стали глубже обороняться. Вот и в дерби красно-синие скорее ждали ошибки соперника, чтобы потом поймать его на контрвыпаде. Высоко не прессинговали, в центре поля разбирали игроков средней линии «Локомотива» три в три, а Фёдор Чалов и Дзагоев перекрывали линии передач в полуфлангах. «Железнодорожники» владели мячом и игровым преимуществом, но ЦСКА создавал не менее опасные моменты. Например, Дивеев мог стать героем, а не антигероем – здорово пробил со штрафного. Ему просто не повезло, мяч угодил в штангу.

— Первый тайм по ударам получился почти равным – 7:8 (в створ – 1:0). Запомнились также два момента, которые имел Чалов. Нападающий ЦСКА, прервавший сухую серию голами в трёх турах подряд, едва не забил после ошибок Гильерме и Мурило. Однако в первом случае поспешившего выскочить из ворот голкипера подстраховал как раз Мурило, а во втором сплоховал сам Чалов – пробил мимо цели. Интересно, знал ли Фёдор перед матчем, что клуб уже договорился с Адольфо Гайчем?

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— На второй тайм «Локомотив» вышел без Эдера, заменённого из-за травмы. «Железнодорожники» потеряли игрока, который оказывал давление на оборону ЦСКА впереди, более того, и сами как-то совсем уж откровенно отказались от борьбы за инициативу ради сохранения победы. Игра совершенно поменялась, её интенсивность упала. «Армейцам» удавалось разворачивать соперников лицом к воротам. Гончаренко упросил действия в атаке, разменяв подуставшего Дзагоева на мощного Илью Шкурина.

— Гол ЦСКА – закономерное следствие того, что происходило на поле во втором тайме. Мотором красно-синих стал Никола Влашич. Ещё перед своим забитым мячом он совершил потрясающий проход и едва не сравнял счёт. В эпизоде на 71-й минуте хорват сам разогнал атаку после аута и сам завершил её двумя касаниями. На разборе у Николича будут претензии к Мурило и остальным. Хотя сербский тренер уже к тому моменту понял, что Жемалетдинов не лучшая кандидатура на роль форварда по такой игре и выпустил Фарфана.

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— Во втором тайме команда Николича уступила по ударам – 6:8 (в створ – 2:2). Тем не менее победила. Всё решилось на 90-й минуте, когда мяч попал в руку Набабкина после удара Ведрана Чорлуки. Зачем защитник ЦСКА вообще поднял руку в этом эпизоде?! Видимо, голова на фоне усталости уже просто отключилась, и Набабкин шёл в борьбу на автомате. Система VAR опять помогла судье Евгению Турбину зафиксировать фол. Миранчук во второй раз забил с «точки».

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Алексей действительно забыл свой промах с пенальти в концовке встречи с «Сочи» и доказал, что очень устойчив психологически.