Лукашенко назвал задачу для Белоруссии важнее выборов президента :: Политика :: РБК

Выборы президента назначены на 9 августа. В середине июля регистрацию кандидатами в президенты прошли пять человек: действующий глава государства, сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат Анна Канопацкая, супруга блогера Сергея Тихановского Светлана и лидер объединения «Белорусская социал-демократическая партия (Грамада)» Сергей Черечень.

Также Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала в регистрации бывшему главе Белгазпромбанка и считавшемуся главным конкурентом Лукашенко Виктору Бабарико. В качестве причины Центризбирком назвал несоответствие в декларации о доходах Бабарико, а также то, что в его избирательной кампании принимала участие иностранная компания.

Не прошел регистрацию и оппозиционер Валерий Цепкало, так как, по данным комиссии, не смог собрать более 100 тыс. достоверных подписей в поддержку своего выдвижения; кроме того, в декларации о доходах его супруги были обнаружены недостоверные сведения.

Помимо этого в середине мая не была зарегистрирована инициативная группа в поддержку выдвижения Тихановского, после чего на выборы пошла его жена.

После отказа ЦИК регистрировать оппозиционных кандидатов по всей Белоруссии прошли акции протеста. В некоторых городах, в том числе в Минске, они сопровождались столкновениями с милицией. После одной из акций протеста в середине июля правозащитники сообщали примерно о 200 задержанных. Также задержания были в Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске, Гродно.