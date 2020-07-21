«Магнит» запустит новую сеть магазинов :: Бизнес :: РБК

Концепция предполагает гораздо меньшие капитальные вложения в открытие, включая инвестиции в ремонт и переоборудование. У тестовых магазинов достаточно простое зонирование торгового пространства и базовый набор оборудования. Дюннинг не раскрыл стоимость пилотных точек.

В сети «Моя цена» будут продаваться овощи, фрукты, бакалея, молочные товары, кондитерские изделия, детское питание, напитки, корма для домашних животных, бытовая химия и другое.

«Магнит» собирается тестировать дискаунтеры в течение ближайших нескольких месяцев, чтобы понять отклик потребителей. «Вероятно, откроем еще три-четыре (точки) и попытаемся понять, сработает это или нет. Первое впечатление — да, на это есть спрос на рынке, но нужно проанализировать, сможем ли мы еще снизить цены на товары собственного производства и СТМ, а также будет ли готов российский покупатель их приобретать», — пояснил гендиректор «Магнита».

Главный конкурент «Магнита», лидер российского продовольственного ретейла X5 Retail Group (развивает сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») ранее заявлял, что планирует протестировать формат «жесткого дискаунтера». В этих магазинах также будет сделан упор на большую долю собственных торговых марок. Первые точки будут открыты в ноябре, а решение о развитии новой сети компания примет в декабре 2021 года.

ГК «Магнит» управляет одноименными магазинами у дома, супермаркетами, сетью магазинов бытовой химии и косметики «Магнит Косметик», а также аптеками. В первом квартале 2020 года чистая розничная выручка ретейлера год к году выросла на 17,6% и составила 364,8 млрд руб. Чистая прибыль за тот же период увеличилась на 30,8% и составила 4,2 млрд руб. По состоянию на 30 марта 2020 года сеть «Магнит» насчитывала 20 860 магазинов: 14 594 «магазина у дома», 472 супермаркета «Магнит Семейный» и 5 794 магазина-дрогери, расположенных в 3 718 населенных пунктах.