Матч года для Спартака. Красно-белые сыграют в полуфинале Кубка России с Зенитом — Новости Кубка России — Футбол

Источник: ИТАР-ТАСС

Сезон-2019/20 «Зенит» завершает на мажорной ноте. Команда Сергея Семака благодаря победе над «Краснодаром» за четыре тура до окончания Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) стала шестикратным чемпионом России и совершенно точно нацелена на то, чтобы сделать «золотой дубль» (выиграть национальный чемпионат и кубок в одном сезоне). Генеральной репетицией у сине-бело-голубых перед предстоящим полуфиналом стала домашняя игра РПЛ с «Оренбургом», в которой они одержали победу со счетом 4:1.

Читайте также

Стартовый состав «Зенита» в том матче был оптимальным, за исключением того, что место в воротах занял Александр Васютин, а в центре обороны вместе с Ярославом Ракицким — молодой Данила Прохин. В воскресенье с Ракицким ожидается появление его привычного партнера по обороне Бранислава Ивановича, который уезжал из Санкт-Петербурга в Сербию по семейным обстоятельствам и должен был вернуться. В воротах ожидается появление Андрея Лунева либо Михаила Кержакова. Участие Лунева под вопросом, голкипер получил травму в игре 28-го тура с «Ахматом».

Победа в Кубке России является последним шансом для «Спартака» достойно завершить сезон, назвать который провальным не будет преувеличением. Красно-белые впервые за четыре года рискуют не попасть в еврокубки, неудачное выступление в сезоне стало причиной смены сначала главного тренера, а потом и генерального директора. Победа в Кубке России дает путевку в групповой раунд Лиги Европы, в случае поражения от «Зенита» у красно-белых остается надежда только на финиш на шестом месте по итогам сезона РПЛ, которое даст право начать выступление в квалификации Лиги Европы со второго раунда при условии, что Кубок России выиграет «Зенит». За тур до конца «Спартак» идет девятым, для финиша на шестой строчке, кроме победы в последнем туре, нужно, чтобы очки потеряли идущие впереди «Арсенал», «Уфа» и московское «Динамо», имеющее игру в запасе.

Существенными потерями для «Спартака» станут отсутствие Романа Зобнина и Эсекьеля Понсе, которые тем не менее поехали с командой в Санкт-Петербург. Форвард был удален за две желтые карточки в четвертьфинале с московским ЦСКА, а Зобнин, забивший важный мяч в матче предыдущего тура премьер-лиги против грозненского «Ахмата» (3:0), пропустит игру из-за перебора карточек. READ Одну из самых красивых женщин мира срочно госпитализировали с коронавирусом: Культура: Lenta.ru

В отсутствие Зобнина при тактической расстановке с пятью полузащитниками шанс появиться на поле с первых минут могут получить нидерландец Гус Тил, трансфер которого стал самым дорогим в истории клуба, либо Наиль Умяров. В атаке вместо Понсе ожидается появление Александра Соболева, Джордана Ларссона, учитывая, что, вполне возможно, гости будут играть с одним номинальным форвардом. В игре «Спартаком» сможет полноценно руководить и главный тренер Доменико Тедеско, трехматчевая дисквалификация которого, наложенная в матче РПЛ с московским «Локомотивом», не распространяется на кубок.

Читайте также

«Краснодар» в погоне за «Локомотивом»

«Зенит» и «Спартак» провели между собой 57 матчей во всех турнирах с 1992 года, по количеству побед небольшое преимущество у «Зенита» (22 против 19 у «Спартака»). В нынешнем сезоне «Зенит» выиграл у «Спартака» оба раза в чемпионате со счетом 1:0. В Кубке России команды в последний раз встречались на стадии четвертьфинала в апреле 2007 года, с 1/16 финала команды проводили тогда по два матча. Победу в том противостоянии одержал «Спартак», выиграв в гостях со счетом 2:1 и дома сведя матч к ничьей (1:1).

Во втором полуфинале екатеринбургский «Урал» дома примет «Химки», встреча начнется в 13:30 мск. У хозяев под вопросом участие полузащитника Отмана Эль-Кабира, получившего травму в игре последнего тура с тульским «Арсеналом». Финал турнира пройдет 25 июля в Екатеринбурге.

Помимо кубковых матчей, в воскресенье пройдет и перенесенная игра 23-го тура, в которой «Краснодар» примет «Динамо». Матч должен был пройти 21 июня, однако три игрока бело-голубых — форвард Клинтон Н’Жи, полузащитники Шарль Каборе и Себастьян Шиманьский — заразились коронавирусом. Игра была перенесена на резервную дату после согласия «Краснодара». К настоящему времени зараженные футболисты выздоровели и приняли участие в последних матчах чемпионата.