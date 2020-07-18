Матч года для Спартака. Красно-белые сыграют в полуфинале Кубка России с Зенитом — Новости Кубка России — Футбол

Источник: ИТАР-ТАСС
Сезон-2019/20 «Зенит» завершает на мажорной ноте. Команда Сергея Семака благодаря победе над «Краснодаром» за четыре тура до окончания Тинькофф — Российской
Стартовый состав «Зенита» в том матче был оптимальным, за исключением того, что место в воротах занял Александр Васютин, а в центре обороны вместе с Ярославом Ракицким — молодой Данила Прохин. В воскресенье с Ракицким ожидается появление его привычного партнера по обороне Бранислава Ивановича, который уезжал из
Победа в Кубке России является последним шансом для «Спартака» достойно завершить сезон, назвать который провальным не будет преувеличением.
Существенными потерями для «Спартака» станут отсутствие Романа Зобнина и Эсекьеля Понсе, которые тем не менее поехали с командой в
В отсутствие Зобнина при тактической расстановке с пятью полузащитниками шанс появиться на поле с первых минут могут получить нидерландец Гус Тил, трансфер которого стал самым дорогим в истории клуба, либо Наиль Умяров. В атаке вместо Понсе ожидается появление Александра Соболева, Джордана Ларссона, учитывая, что, вполне возможно, гости будут играть с одним номинальным форвардом. В игре «Спартаком» сможет полноценно руководить и главный тренер Доменико Тедеско, трехматчевая дисквалификация которого, наложенная в матче РПЛ с московским «Локомотивом», не распространяется на кубок.
«Краснодар» в погоне за «Локомотивом»
«Зенит» и «Спартак» провели между собой 57 матчей во всех турнирах с 1992 года, по количеству побед небольшое преимущество у «Зенита» (22 против 19 у «Спартака»). В нынешнем сезоне «Зенит» выиграл у «Спартака» оба раза в чемпионате со счетом 1:0. В Кубке России команды в последний раз встречались на стадии четвертьфинала в апреле 2007 года, с 1/16 финала команды проводили тогда по два матча. Победу в том противостоянии одержал «Спартак», выиграв в гостях со счетом 2:1 и дома сведя матч к ничьей (1:1).
Во втором полуфинале екатеринбургский «Урал» дома примет «Химки», встреча начнется в 13:30 мск. У хозяев под вопросом участие полузащитника Отмана
Помимо кубковых матчей, в воскресенье пройдет и перенесенная игра 23-го тура, в которой «Краснодар» примет «Динамо». Матч должен был пройти 21 июня, однако три игрока
«Краснодару» необходимо побеждать «Динамо», чтобы не потерять шансы на финиш на второй строчке по итогам сезона РПЛ, которая даст право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона (третье место, которое сейчас занимает «Краснодар», даст право начать выступление в квалификации Лиги чемпионов с третьего раунда). На данный момент южане имеют в активе 49 очков (28 матчей), в то время как идущий вторым «Локомотив» набрал 54 очка (29 игр).
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