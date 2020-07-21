МИД прокомментировал слова о ненужном России Иране: Политика: Мир: Lenta.ru

Президент России Владимир Путин никогда не говорил, что русским не нужен Иран в Сирии. С таким опровержением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Президент Путин ничего подобного никогда не произносил. Это не в наших правилах и традициях, и уж тем более не в правилах лично президента Путина, пытаться подобного рода вещи разыгрывать за спиной наших партнеров», — подчеркнул Лавров. Он напомнил, что Иран — это один из партнеров России по мирному процессу в Сирии, участник астанинского формата переговоров. Лавров отметил, что не хочет комментировать привычки американских отставных деятелей писать мемуары «в таком виде, который сопряжен с судебными разбирательствами».

Так глава МИД прокомментировал слова бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона из его книги «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме». Тот утверждал, что Путин рассказал о ненужном Москве Тегеране: это касалось присутствия иранских военных в Сирии.

23 июня госсекретарь США Майк Помпео сравнил книгу Болтона с раскрытием информации, которое организовал в 2013 году бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден. Как считает Помпео, обнародование таких данных — угроза и вред Америке.

В мемуарах Болтона, в частности, описываются детали переговоров Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, речь идет о политике Белого дома в отношении Украины и якобы имевшей место просьбе американского президента к председателю КНР Си Цзиньпину помочь ему переизбраться в этом году.

Джон Болтон, бывший советник президента по нацбезопасности, был уволен из американской администрации в сентябре 2019 года — тогда Трамп заявил, что он и многие члены его команды не согласны со многими предложениями политика.

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