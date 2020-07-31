Top News

МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии

By Arzu / 31 июля, 2020

https://ria.ru/20200731/1575194598.html

МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии

Одиозная трактовка официальным Минском задержания граждан Российской Федерации не выдерживает никакой критики. С таким заявлением выступило российское… РИА Новости, 31.07.2020

2020-07-31T01:39

2020-07-31T02:07

дмитрий мезенцев

дмитрий песков

москва

белоруссия

стамбул

задержание россиян в белоруссии

в мире

/html/head/meta[@name=»og:title»]/@content

/html/head/meta[@name=»og:description»]/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574647329_0:0:3111:1750_1400x0_80_0_0_af06f79464af40ccc39420f263096a01.jpg

https://ria.ru/20200730/1575161689.html

https://ria.ru/20200729/1575129419.html

https://ria.ru/20200729/1575117388.html

https://ria.ru/20200729/1575117542.html

москва

белоруссия

стамбул

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574647329_0:0:3111:1750_1400x0_80_0_0_af06f79464af40ccc39420f263096a01.jpg

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574647329_185:0:2914:2047_1400x0_80_0_0_ece3d3d77384c047d7a702de7fa7b287.jpg

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574647329_526:0:2573:2047_1400x0_80_0_0_10b84f66c8c9155ccc112ccbfadc3a03.jpg

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

дмитрий мезенцев, дмитрий песков, москва, белоруссия, стамбул, задержание россиян в белоруссии, в мире

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Одиозная трактовка официальным Минском задержания граждан Российской Федерации не выдерживает никакой критики. С таким заявлением выступило российское внешнеполитическое ведомство.
В МИД подчеркнули, что намерения выставить случившееся как иностранное вмешательство во внутренние дела Белоруссии вызывают, «по меньшей мере, недоумение».
В ведомстве подчеркнули, что у Минска имеются все данные, необходимые для установления истины.
МИД уточнил, что логистику задержанных россиян в республике обеспечивала местная организация. Россияне не попали на самолет из Минска в Стамбул и были вынуждены задержаться в стране для приобретения билетов на другой рейс.

В ведомстве потребовали обеспечить доступ дипломатов к задержанным, а также выразили надежду на объективность Минска при установлении всех обстоятельств произошедшего.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Вчера, 13:08

Телефонный разговор Путина и Лукашенко пока не планируется, заявил Песков

Транзитом в третью страну

Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.

Он подчеркнул, что эту информацию еще предстоит уточнить.

READ  "Протон-М" со второй попытки отправился в самый продолжительный полет

По словам дипломата, россияне были вынуждены остановиться в санатории «Белорусочка», так как опоздали на рейс из аэропорта Минска, «направляясь транзитом в третью страну».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

29 июля, 19:02

Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Комментарий Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что у Москвы пока нет полной информации по ситуации, также нет данных о противоправных действиях задержанных.

«Вместе с тем, мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска о том, что россияне, дескать, имеют причастность к планам по дестабилизации обстановки на территории Белоруссии в преддверии президентских выборов», — добавил он.

Представитель Кремля назвал такие заявления инсинуациями.

Кадры задержания предположительно 32 русских членов ЧВК Вагнер в Белоруссии

29 июля, 16:15

Белорусский телеканал показал видео задержания «боевиков ЧВК»

Задержание россиян в Белоруссии

Ранее белорусские СМИ сообщили о задержании 33 россиян в Минске и на юге республики. Официальный Минск позже поставил об этом в известность посольство России.

Задержанных назвали «боевиками иностранной частной военной компании «Вагнер». Белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «в России юридически, де-юре, такого понятия, как ЧВК, нет».

Леонид Калашников

29 июля, 16:18

В Госдуме прокомментировали сообщения о задержании в Белоруссии россиян

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *