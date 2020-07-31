https://ria.ru/20200731/1575194598.html
МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии
Одиозная трактовка официальным Минском задержания граждан Российской Федерации не выдерживает никакой критики. С таким заявлением выступило российское… РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T01:39
2020-07-31T02:07
дмитрий мезенцев
дмитрий песков
москва
белоруссия
стамбул
задержание россиян в белоруссии
в мире
/html/head/meta[@name=»og:title»]/@content
/html/head/meta[@name=»og:description»]/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574647329_0:0:3111:1750_1400x0_80_0_0_af06f79464af40ccc39420f263096a01.jpg
https://ria.ru/20200730/1575161689.html
https://ria.ru/20200729/1575129419.html
https://ria.ru/20200729/1575117388.html
https://ria.ru/20200729/1575117542.html
москва
белоруссия
стамбул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574647329_0:0:3111:1750_1400x0_80_0_0_af06f79464af40ccc39420f263096a01.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574647329_185:0:2914:2047_1400x0_80_0_0_ece3d3d77384c047d7a702de7fa7b287.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574647329_526:0:2573:2047_1400x0_80_0_0_10b84f66c8c9155ccc112ccbfadc3a03.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий мезенцев, дмитрий песков, москва, белоруссия, стамбул, задержание россиян в белоруссии, в мире
В ведомстве потребовали обеспечить доступ дипломатов к задержанным, а также выразили надежду на объективность Минска при установлении всех обстоятельств произошедшего.
Транзитом в третью страну
Он подчеркнул, что эту информацию еще предстоит уточнить.
По словам дипломата, россияне были вынуждены остановиться в санатории «Белорусочка», так как опоздали на рейс из аэропорта Минска, «направляясь транзитом в третью страну».
Комментарий Пескова
«Вместе с тем, мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска о том, что россияне, дескать, имеют причастность к планам по дестабилизации обстановки на территории Белоруссии в преддверии президентских выборов», — добавил он.
Представитель Кремля назвал такие заявления инсинуациями.
Задержание россиян в Белоруссии
Ранее белорусские СМИ сообщили о задержании 33 россиян в Минске и на юге республики. Официальный Минск позже поставил об этом в известность посольство России.
Задержанных назвали «боевиками иностранной частной военной компании «Вагнер». Белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «в России юридически, де-юре, такого понятия, как ЧВК, нет».
You may also like
«Протон-М» со второй попытки отправился в самый продолжительный полет
В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской
Главная соперница Лукашенко поделилась мнением о белорусизации и русском языке: Белоруссия: Бывший СССР: Lenta.ru
Европа снова отказалась открывать границы для россиян: Мир: Путешествия: Lenta.ru
Дональд Трамп предлагает перенести президентские выборы в США