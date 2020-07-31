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Одиозная трактовка официальным Минском задержания граждан Российской Федерации не выдерживает никакой критики. С таким заявлением выступило российское… РИА Новости, 31.07.2020

МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Одиозная трактовка официальным Минском задержания граждан Одиозная трактовка официальным Минском задержания граждан Российской Федерации не выдерживает никакой критики. С таким заявлением выступило российское внешнеполитическое ведомство.

В МИД подчеркнули, что намерения выставить случившееся как иностранное вмешательство во внутренние дела Белоруссии вызывают, «по меньшей мере, недоумение».

В ведомстве подчеркнули, что у Минска имеются все данные, необходимые для установления истины.

МИД уточнил, что логистику задержанных россиян в республике обеспечивала местная организация. Россияне не попали на самолет из Минска в Стамбул и были вынуждены задержаться в стране для приобретения билетов на другой рейс.

В ведомстве потребовали обеспечить доступ дипломатов к задержанным, а также выразили надежду на объективность Минска при установлении всех обстоятельств произошедшего.

Транзитом в третью страну

Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев

Он подчеркнул, что эту информацию еще предстоит уточнить. READ "Протон-М" со второй попытки отправился в самый продолжительный полет

По словам дипломата, россияне были вынуждены остановиться в санатории «Белорусочка», так как опоздали на рейс из аэропорта Минска, «направляясь транзитом в третью страну».

Комментарий Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , в свою очередь, заявил, что у Москвы пока нет полной информации по ситуации, также нет данных о противоправных действиях задержанных.

«Вместе с тем, мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска о том, что россияне, дескать, имеют причастность к планам по дестабилизации обстановки на территории Белоруссии в преддверии президентских выборов», — добавил он.

Представитель Кремля назвал такие заявления инсинуациями.

Задержание россиян в Белоруссии

Ранее белорусские СМИ сообщили о задержании 33 россиян в Минске и на юге республики. Официальный Минск позже поставил об этом в известность посольство России.

Задержанных назвали «боевиками иностранной частной военной компании «Вагнер». Белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.