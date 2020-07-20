https://ria.ru/20200720/1574574375.html
Минобороны завершило клинические испытания вакцины от коронавируса
Минобороны завершило клинические испытания вакцины от коронавируса. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T07:20
2020-07-20T08:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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https://ria.ru/20200707/1573859338.html
Alexander Ivanov
В стране с не самой лучшей медициной, сделали вакцину от ковида… ну-ну.
21
Leonid
Американцы высаживались на Луну? Русские изобрели вакцину? Фома Неверующий был прагматиком, а я обычный скептик и реалист.
11
20
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1400x0_80_0_0_2e3cd7a6df2b4fbcb56ee5a4f5ad5f78.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Уточняется, что речь о совместных с Центром им. Н.Ф. Гамалеи тестах на базе военного госпиталя имени Н.Н. Бурденко. Сегодня оттуда выписали вторую группу из 20 добровольцев.
«Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации. Никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья со стороны добровольцев на момент выписки не выявлено», — отметили в военном ведомстве.
Все данные передадут в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. После их обработки планируется государственная регистрация препарата.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
«Возможности платформы, на которой до этого были разработаны две вакцины против лихорадки Эбола и вакцина против Ближневосточного респираторного синдрома, позволят длительно поддерживать защитный титр, вырабатываемый после иммунизации», — пояснил он.
Одиннадцатого марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире выявили более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
7 июля, 09:30
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