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Минобороны завершило клинические испытания вакцины от коронавируса

By Arzu / 20 июля, 2020

https://ria.ru/20200720/1574574375.html

Минобороны завершило клинические испытания вакцины от коронавируса

Минобороны завершило клинические испытания вакцины от коронавируса. РИА Новости, 20.07.2020

2020-07-20T07:20

2020-07-20T08:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство обороны рф (минобороны рф)

общество

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https://ria.ru/20200707/1573859338.html

Alexander Ivanov

В стране с не самой лучшей медициной, сделали вакцину от ковида… ну-ну.

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Leonid

Американцы высаживались на Луну? Русские изобрели вакцину? Фома Неверующий был прагматиком, а я обычный скептик и реалист.

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РИА Новости

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2020

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

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Новости

ru-RU

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1400x0_80_0_0_2e3cd7a6df2b4fbcb56ee5a4f5ad5f78.jpg

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РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство обороны рф (минобороны рф), общество

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Минобороны завершило клинические испытания вакцины от коронавируса.

Уточняется, что речь о совместных с Центром им. Н.Ф. Гамалеи тестах на базе военного госпиталя имени Н.Н. Бурденко. Сегодня оттуда выписали вторую группу из 20 добровольцев.

«Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации. Никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья со стороны добровольцев на момент выписки не выявлено», — отметили в военном ведомстве.

Все данные передадут в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. После их обработки планируется государственная регистрация препарата.

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Ранее начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС полковник медицинской службы Сергей Борисевич сообщил, что высокий уровень антител, возникающих после введения вакцины, надолго сохранится в организме.

«Возможности платформы, на которой до этого были разработаны две вакцины против лихорадки Эбола и вакцина против Ближневосточного респираторного синдрома, позволят длительно поддерживать защитный титр, вырабатываемый после иммунизации», — пояснил он.

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Одиннадцатого марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире выявили более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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