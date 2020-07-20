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В стране с не самой лучшей медициной, сделали вакцину от ковида… ну-ну.

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Минобороны завершило клинические испытания вакцины от коронавируса

Уточняется, что речь о совместных с Центром им. Н.Ф. Гамалеи тестах на базе военного госпиталя имени Н.Н. Бурденко. Сегодня оттуда выписали вторую группу из 20 добровольцев.

«Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации. Никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья со стороны добровольцев на момент выписки не выявлено», — отметили в военном ведомстве.

Все данные передадут в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. После их обработки планируется государственная регистрация препарата.

Распространение нового коронавируса Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве

Ранее начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС полковник медицинской службы Сергей Борисевич сообщил, что высокий уровень антител, возникающих после введения вакцины, надолго сохранится в организме.

«Возможности платформы, на которой до этого были разработаны две вакцины против лихорадки Эбола и вакцина против Ближневосточного респираторного синдрома, позволят длительно поддерживать защитный титр, вырабатываемый после иммунизации», — пояснил он. READ Черные ящики украинского Boeing 737 получили во Франции: Мир: Lenta.ru

Одиннадцатого марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире выявили более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.