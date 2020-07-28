Минфин предложил отдавать конфискованные деньги россиян в Пенсионный фонд :: Общество :: РБК

Соответствующий законопроект внесен в правительство. Пока остается неясным, кто будет осуществлять проверки в отношении законности получения денежных средств и какова будет минимальная сумма, попадающая под подозрение



Фото: Андрей Любимов / РБК



Министерство финансов подготовило поправки в гражданский и бюджетный кодексы, которыми предлагается перечислять в Пенсионный фонд России (ПФР) денежные средства граждан, законность получения которых невозможно доказать. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минфин готовит поправки в ст. 46 и 146 бюджетного кодекса в части уточнения перечня доходов бюджета ПФР. «В гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого <…> не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения», — заявили в пресс-службе. Там уточнили, что поправки в бюджетный кодекс нужны для синхронизации его с гражданским.

В Минфине отметили, что законопроект внесен в правительство. В нем указано, что новые нормы могут вступить в силу уже в декабре текущего года. При этом в ведомстве пока не сообщили, кто будет осуществлять проверки в отношении законности получения денежных средств. Кроме того, в министерстве пока не определились, какова будет минимальная сумма, которая может вызвать сомнение контролирующих органов.

В настоящее время в пользу государства изымается только имущество, если выясняется, что оно было приобретено на доходы, законность которых не подтверждена. В конце 2019 года Конституционный суд уточнил, что имущество может быть конфисковано у любых лиц, а не только у чиновников и членов их семей, на которых распространяется действие закона о контроле за расходами госслужащих.