Минфин продлит возможность вывода дивидендов за рубеж без налогов :: Экономика :: РБК

Подробнее о последствиях отмены льготы и путях решения проблемы для бизнеса читайте в материале РБК Pro.

Сейчас можно применить ставку 0% на дивиденды иностранной компании, если фактические получатели средств — налоговые резиденты России. Условия льготы: срок держания акций более года, портфель, по которому платятся дивиденды не менее 50%, плательщик не резидент в черном списке офшоров (юрисдикции, которые не сотрудничают с Россией для целей налогового контроля).

Применение «сквозного подхода» — не самая массовая стратегия для бизнеса. Экономить на налогах ему позволяют стандартные механизмы соглашений об избежании двойного налогообложения. Но с 2021 года привычные механизмы могут исчезнуть. По поручению президента ставки налогов на дивиденды и проценты в так называемые транзитные юрисдикции — Кипр, Люксембург и Мальта, через которые капитал переводится в офшоры, вырастут до максимума 15 и 20%. С теми, кто не согласится на повышение, Россия угрожает разорвать соглашения об избежании двойного налогообложения. Например, Минфин уже готовится расторгнуть договор с Мальтой. Переговоры с властями Кипра продолжаются.

Условия переходного периода

Согласно доработанной версии законопроекта:

Льгота сохранится до 2024 года для российских компаний и для иностранных, которые добровольно сменили налоговое резидентство на российское.

Условия: страна регистрации компании не входит в черный список офшоров. Дивиденды должны быть зачислены на счета, о которых уведомлены российские налоговые органы, в течение 180 дней с момента выплаты дивидендов.

Уже с 2021 года льготы лишатся иностранные компании, международные холдинговые компании и российские налоговые резиденты из черного списка офшоров.

Отдельные опасения вызывает неопределенный статус Кипра, пока идут переговоры о ставках налогов на дивиденды и проценты в эту страну, указывает партнер PwC Михаил Филинов. «Если по каким-то причинам не удастся договориться об изменении налогового соглашения, оно будет вовсе отменено, и Кипр может попасть в черный список. В этом случае пришедшие с Кипра компании уже с 2021 года не смогут облагать полученные дивиденды по ставке 0%», — предупреждает эксперт.

Изменение порядка налогообложения, пусть и с переходным периодом, может стать неприятным сюрпризом для иностранных компаний, которые ранее добровольно сменили налоговое резидентство на российское, отмечает партнер Deloitte Наталья Кузнецова.

С 2015 года в рамках деофшоризации иностранные компании получили право добровольно стать налоговыми резидентами России по месту управления и контроля, сохранив иностранное юрлицо. Это позволяло облагать полученные дивиденды по ставке 0% на равных с российскими холдинговыми компаниями условиях и оставаться в иностранном правовом поле.

Активно такую структуру использовали совместные предприятия: иностранные инвесторы вместе с российскими партнерами регистрировали в иностранной юрисдикции компанию и делали ее российским налоговым резидентом.

«В подавляющем большинстве это прозрачные структуры, которые не использовали схемы налоговой экономии», — указала партнер КПМГ Анна Воронкова. Среди них много как совместных предприятий с иностранными инвесторами, так и компаний, которые полностью контролируют российские бизнесмены, — они встали на налоговый учет в рамках деофшоризации, напоминает эксперт.