Мишустин назвал главную цель и пять принципов работы правительства :: Политика :: РБК

Мишустин был назначен премьер-министром по указу президента Владимира Путина 16 января 2020 года. Накануне, 15 января, его предшественник Дмитрий Медведев объявил, что правительство уходит в отставку. Это произошло спустя несколько часов после оглашения послания президента Федеральному собранию, в ходе которого Путин предложил внести в Конституцию несколько поправок, в частности закрепив в ней статус Госсовета и дав Думе полномочия утверждать, а не только согласовывать, председателя правительства, вице-премьеров и большинство министров.

Выступая с программной речью перед депутатами новый глава кабинета министров объявил о главных приоритетах работы, среди которых были названы забота о семье и детях, повышение качества управления, повышение благосостояния граждан, улучшение ситуации в предпринимательстве, эффективное использование ресурсов, стимулирование цифровизации реального сектора экономики, развитие транспорта, прежде всего автодорог и запуск нового инвестиционного цикла.

После начала пандемии коронавируса Мишустин возглавил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции, правительство приняло несколько пакетов помощи населению и бизнесу. Однако премьер отмечал, что эпидемия поставила под угрозу достижения России последних десятилетий в деле сокращения бедности.

«Серьезные негативные последствия [пандемии] испытывает на себе сфера труда. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения», — сказал он 8 июля.

По словам премьера, проблемы, порожденные пандемией, «требуют совместного убедительного ответа». «Это позволит восстановить рабочие места, гарантировать социальную защиту и определить вектор развития рынка труда», — подчеркнул тогда Мишустин.