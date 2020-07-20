Мишустин уволил замминистра после аферы на 50 миллионов рублей: Политика: Россия: Lenta.ru

Заместителя министра науки и высшего образования, статс-секретаря Марину Лукашевич, арестованную по решению Тверского суда Москвы за аферу на 50 миллионов рублей, освободили от должности. Об увольнении чиновницы говорится в распоряжении главы правительства России Михаила Мишустина, опубликованном на портале правовой информации в понедельник, 20 июля.

Об аресте Лукашевич сообщалось 6 июля. Чиновница является фигурантом дела по части 4 статьи 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»). Ущерб по делу следствие оценивает в 50 миллионов 385 тысяч рублей.

О задержании Лукашевич и чиновника Россотрудничества Михаила Попова стало известно 3 июля. По версии следствия, в 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки. При этом выполнение работ в полном объеме не планировалось. Заказчику были представлены результаты выполненных работ, заведомо несоответствующие условиям договоров. Приемку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве, а сумма ущерба превысила 50 миллионов рублей.

Марина Лукашевич была назначена на должность статс-секретаря — замминистра науки и высшего образования 19 июля 2018 года.