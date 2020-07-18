«Монако» отправил в отставку главного тренера Роберта Морено
Футбол
/ Франция
Руководство «Монако» приняло решение об увольнении главного тренера Роберта Морено, сообщает L’Equipe.
Сезон Лиги 1 завершился после 28 туров, чемпионом был признан «Пари Сен-Жермен». «Монако», набрав 40 очков, занял 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.
Морено возглавил клуб, за который выступает российский полузащитник Александр Головин, 28 декабря 2019 года, подписав контракт на два с половиной года. До этого коллективом руководил Леонарду Жардим.
Известно, что клуб планирует расстаться с целой группой игроков. В следующем сезоне «Монако» будет вторым по величине заработной платы футболистов в Лиге 1 после «Пари Сен-Жермен», поэтому руководство клуба решило разгрузить зарплатную ведомость. Если поступят выгодные предложения, «Монако» может продать игроков с самой высокой рыночной стоимостью, среди которых Бенуа Бадиашиле, Виссам Бен-Йеддер, Беньямин Хенрикс, Юссуф Фофана и Фоде Балло-Туре. Клуб может избавиться и от игроков, отправленных в аренду.
«Монако» планирует продать 30 игроков. Клуб могут покинуть Бен-Йеддер и Бадиашиле
You may also like
Одну из самых красивых женщин мира срочно госпитализировали с коронавирусом: Культура: Lenta.ru
«Арсенал» — «Манчестер Сити»: составы команд на матч полуфинала Кубка Англии
Жириновский назвал дату назначения преемника Фургала: Политика: Россия: Lenta.ru
В Киеве назвали число украинцев на захваченном пиратами танкере :: Общество :: РБК
Старшину американского флота арестовали за передачу военных тайн России: Политика: Мир: Lenta.ru