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Мурашко рассказал, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

By Arzu / 25 июля, 2020

https://ria.ru/20200725/1574920985.html

Мурашко рассказал, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1». РИА Новости, 25.07.2020

2020-07-25T20:55

2020-07-25T21:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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ИНГЛИЯ ИНГЛИЯ

Текст почитайте внимательно. Из него следует, что проводить обязательно. Это журналистский ход: в названии одно, а в статье противоположное.

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Агент Госдепа

В россии всё добровольное, но принудительное. Теперь работодатели по приказу сверху будут обязывать сотрудников делать добровольную вакцинацию.

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РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

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РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

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ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

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РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1«.

«Мы видим, что интерес населения очень высокий», — отметил он.

Врачи складывают пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
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По словам Мурашко, вакцинация будет проходить поэтапно. Первыми препарат получат те, кто чаще других сталкивается с инфекцией, в частности, медицинские работники.

Министр подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в регионах разная. В общей сложности по стране в отделениях реанимации находятся 3100 человек. При этом в Москве, например, заболеваемость COVID-19 идет на спад, в городе формируется популяционный иммунитет. Накануне мэр Сергей Собянин отмечал, что вакцинация в столице будет бесплатной.

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Мурашко посоветовал россиянам сделать к осени пару прививок.

«Вакцинация против гриппа — это тоже элемент обязательный для спокойного прохождения этого периода, в том числе можно рекомендовать, вне рамок национального календаря прививок, вакцинацию против пневмококка, вакцина работает до пяти лет, поэтому можно это делать и сегодня уже, готовясь к сезону», — объяснил он.

Также глава Минздрава напомнил, что сейчас в России заканчивают тестировать одну из вакцин.

В понедельник успешно завершились клинические испытания препарата, который разрабатывало Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. После обработки результатов его отправят на государственную регистрацию. Также разрешение на проведение клинических испытаний вакцины уже получил центр «Вектор».
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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