Мурашко рассказал, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

«Вакцинация против гриппа — это тоже элемент обязательный для спокойного прохождения этого периода, в том числе можно рекомендовать, вне рамок национального календаря прививок, вакцинацию против пневмококка, вакцина работает до пяти лет, поэтому можно это делать и сегодня уже, готовясь к сезону», — объяснил он.