Мурашко сообщил о результатах испытаний российской вакцины от COVID-19 :: Общество :: РБК

Первая отечественная вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 может быть официально зарегистрирована уже в первой декаде августа
Созданная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи вакцина от коронавируса уже доказала свою безопасность и эффективность, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
«Мы видим, что эффективность [вакцины] есть, безопасность подтверждена. Но всегда чем больше людей вовлекается — мы большее получаем количество данных, <…> поэтому как раз работа на популяции, работа на больших данных — это те требования, которые мы сейчас сформировали и выставляем в том числе пострегистрационным наблюдениям», — заявил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).
Он добавил, что Минздрав уже готовится к массовому выпуску вакцины, регистрационное удостоверение она может получить уже в первой декаде августа.
При этом ведомство готовиться допустить к клиническим испытаниям еще одну российскую вакцину, уточнил министр.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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