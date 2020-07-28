Названы самые популярные кроссоверы стоимостью 2,5–3 млн рублей в России :: Autonews

Самым популярным автомобилем на российском рынке среди SUV в ценовом диапазоне от 2,5 до 3 млн рублей стал Hyundai Santa Fe. За первые пять месяцев нынешнего года корейская модель, средневзвешенная стоимость которой составляет около 2,5 млн рублей, разошлась тиражом в 3 776 экземпляров. Эта цифра на 6% меньше показателей за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В России на данный момент Santa Fe продают с бензиновым мотором объемом 2,4 л (188 л. с.) и 2,2-литровым 200-сильным дизелем с восьмидиапазонной трансмиссией. В прошлом году кроссовер также обзавелся новой 3,5-литровой бензиновой «шестеркой», выдающей 249 лошадиных сил. Все автомобили оснащены системой полного привода HTRAC с электронным управлением.

Второе место досталось кроссоверу Kia Sorento Prime, который при средней стоимости в 2,7 млн руб. предпочел 3 299 покупателей (-13%). В России моторная гамма этого автомобиля включает бензиновые агрегаты рабочим объемом 2,4 и 3,5 литра, развивающие 188 и 249 л. с. соответственно. Кроме того, доступен 2,2-литровый дизель, выдающий 200 лошадиных сил.

На третьей строчке идет Mitsubishi Pajero Sport с показателем 1900 проданных машин (средняя цена — более 2 млн 850 тыс. руб.). В РФ нынешний внедорожник предлагают с 2,4-литровым турбодизелем, выдающим 181 л. с. и 430 Н·м крутящего момента. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач либо с восьмидиапазонным «автоматом». Сборка машины ведется на заводе в Калуге.

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Четвертое место занимает Lexus NX, объем продаж которой составил 1321 единицы (средняя цена — 2 миллиона 946 тыс., а замыкает пятерку лидеров Nissan Murano с результатом 1134 автомобилей (средняя цена — 2,7 млн рублей). Далее следуют: Toyota Fortuner — 1 087 проданных машин (-33%), BMW X1 — около 700 шт. (-42%), Honda CR-V — 451 шт. (-29%), Mercedes-Benz GLA-Klasse — более 400 шт. (-62%), Volvo XC40 — 358 шт. (-35%).