Названы сроки второй волны коронавируса в России: Общество: Россия: Lenta.ru

Осенью в России будет обычный подъем заболеваемости, в том числе и вторая волна коронавируса. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, передает «Интерфакс».

При этом, по его словам, новая волна заболеваемости будет слабее первой.

«Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы, из отпусков вернется народ. Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», — сказал Чуланов.

Инфекционист отметил, что у многих россиян сформировался иммунитет к коронавирусу. Кроме того, люди «более серьезно относятся к рекомендуемым мерам профилактики, предупреждениям, появился опыт профилактических мероприятий».

Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил агентству, что коронавирус станет одним из 200 вирусов, которые циркулируют во время подъема заболеваемости в осенне-зимний, зимне-весенний периоды.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у города больше шансов избежать второй волны коронавируса, несмотря на имеющиеся риски. По его словам, большое число новых случаев заражения по всему миру не означает наступление второй волны. Такая ситуация закономерна, поскольку вирус попадает в один конкретный город, достигает там пика и постепенно продвигается в другие регионы, считает мэр.