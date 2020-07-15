На Москву вновь надвигается непогода

Московские коммунальщики переведены в режим повышенной готовности. В среду, 15 июля, в столице ожидается сильный ливень и гроза. По прогнозам синоптиков, за три дня – со вторника по четверг – в регионе может выпасть до 94 миллиметров осадков, что соответствует месячной норме июля.

Пик непогоды будет ожидается сегодня с 18:00 и до трех часов ночи. Дожди будут сопровождаться сильным ветром с порывами до 21 метра в секунду.

Кроме того, в Москве прогнозируется рекордно низкое атмосферное давление – 735 миллиметров ртутного столба, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей, передает телеканал «Россия 24».

Как сообщалось, накануне в столичном регионе было повалено более 50 деревьев, повреждены кровли двух зданий и, как минимум, один автомобиль. Специалисты устраняют последствия обрушившейся на столичный регион непогоды. В Подмосковье было нарушено электроснабжение в 150 населенных пунктах – из-за шквалистого ветра более 8 тысяч человек остались без света.

Во Владимирской области штормовой ветер повредил 24 линии электропередачи, повалил более 90 деревьев, некоторые из которых упали на газовые трубы. Кроме того, повреждены 19 автомобилей. Улицы затопило и в Рязани – там шквалистый ветер лишил электричества более трех тысяч человек. А в Саратовской области, как минимум, четверым пострадавшим потребовалась медицинская помощь. В регионе было повалено более 70 деревьев, повреждены линии электроснабжения. Без света остались и более 70 тысяч жителей Балаково. Сейчас большая часть последствий удара стихии уже устранена.