На юге Петербурга столкнулись два грузовых поезда — Происшествия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Два грузовых состава столкнулись и сошли с рельсов во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщила во вторник пресс-служба городского ГУ МЧС.

«В 14:39 мск, Санкт-Петербург, Фрунзенский район, Малая Балканская, ж/д станция грузовая Купчинская, касательное столкновение двух грузовых составов №3812 и №1255 (электровозами) с последующим сходом с рельсов двух электровозов и одного пустого полувагона. Движение пассажирских поездов организовано по резервному маршруту», — сказано в сообщении.

В пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи сообщили ТАСС, что в результате инцидента пострадали два человека.

«Двоим понадобилась медицинская помощь. Один отказался от госпитализации, второго доставляют в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести», — сказала собеседница агентства.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что во время инцидента пострадал машинист одного из поездов. Эту информацию подтвердили в управлении на транспорте МВД России. В то же время в РЖД заявили, что пострадавших нет, а само столкновение не повлияло на график движения пассажирских поездов.

«В результате происшествия пострадавших нет, угрозы экологии нет, на график движения пассажирских поездов влияния не оказано. В настоящее время специалисты Октябрьской железной дороги занимаются устранением последствий схода. На место направлены восстановительные поезда со станций Волковская и Санкт-Петербург-сортировочный-Московский», — отметили в компании.