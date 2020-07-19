Новые подробности истории с торговлей детьми

Семерых малышей, рожденных суррогатными матерями, на время расследования уголовного дела о торговле детьми поместили в Видновский дом ребенка для детей с поражением нервной системы и нарушением психики. Дети испытывают стресс, защита добивается их возвращения биологическим родителям, заявил адвокат Игорь Трунов.

Трое младенцев появились на свет до следствия, еще четверо в ходе расследования, при этом суррогатные матери, которым была выполнена подсадка, продолжают рожать. Детей у них будут изымать и отправлять в интернат для детей с отклонениями, забрать их получится только по достижении школьного возраста. Биологическим родителям – иностранцам детей не отдают, несмотря на правильно оформленные документы. И уже близится дата рождения детей с родителями из Франции и Китая, добавил Трунов.

На прошлой неделе Басманный суд арестовал 7 человек, причастных к торговле детьми. Это врачи, переводчик и генеральный директор перинатального центра. Один человек находится под домашним арестом, а еще один – в бегах. Юрист Константин Свитнев объявлен в федеральный розыск, в ближайшее время будет подан и в международный, передает ТАСС.

В январе 2020 года правоохранительные органы обнаружили в одной из квартир поселка ВНИИССОК, что в Одинцовском районе Московской области, мертвого мальчика. Как стало известно следствию, ребенок находился под присмотром няни вместе с еще тремя детьми. Все они были рождены от суррогатных матерей по заказу иностранных граждан. Врачи заключили, что мальчик скончался от синдрома внезапной смерти новорожденного. Остальные дети были изъяты.