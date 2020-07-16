Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозы США расширить санкции: Бизнес: Экономика: Lenta.ru

Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG прокомментировал планы расширения санкций против проекта. Об этом сообщает РИА Новости.

Угрозы Госдепа США ввести санкции против компаний, строящих газопровод, говорят о «пренебрежении интересами европейской промышленности», — заявил оператор. В компании отметили, что предприятия из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов обязались инвестировать в проект почти по миллиарду евро и более тысячи фирм из 25 стран полностью привержены его завершению.

Кроме того, в Nord Stream 2 AG предупредили, что в случае прекращения строительства газопровода европейцы должны будут «платить за газ на миллиарды долларов больше».

15 июля госсекретарь Майк Помпео заявил, что Госдепартамент США включит в проекты, подпадающие под санкции, «Северный поток-2» и «Турецкий поток». По его словам, в отношении проектов будут действовать ограничительные меры, предусмотренные законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем — из-за санкций США в отношении компаний, участвующих в проекте.