Top News

Пентагон объяснил перехват иранского самолета истребителями F-15 :: Общество :: РБК

By Arzu / 24 июля, 2020

Истребитель F-15 ВВС США держался на безопасном расстоянии от пассажирского самолета иранской авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией. Об этом сообщил агентству Associated Press официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил (СЕНТКОМ) США Билл Урбан, комментируя инцидент с перехватом лайнера.

«Как только пилот F-15 идентифицировал летательный аппарат как пассажирский самолет [компании] Mahan Air, F-15 благополучно увеличил дистанцию от самолета. Профессиональное сопровождение проводилось в соответствии с международными стандартами», — сказал Урбан, комментируя действия одного из истребителей.

Как отметил Урбан, истребитель находился на «безопасном расстоянии в 1 тыс. м. от авиалайнера», убедившись, что рядом с ним находится пассажирский самолет.

Представитель СЕНТКОМа добавил, что для обеспечения безопасности военных коалиции на американской военное базе, которая располагается в районе Эт-Танф, был проведен визуальный осмотр авиалайнера.

Вечером 23 июля два американских истребителя F-15 в небе над Сирией приблизились к пассажирскому самолету авиакомпании Mahan Air, следовавшему по маршруту Тегеран — Бейрут. Во избежание столкновения с истребителями пассажирский лайнер быстро сменил высоту. Из-за проведенных маневров пострадали несколько пассажиров. Впоследствии самолет приземлился в аэропорту Бейрута. По данным агентства Tasnim, на борту лайнера отсутствовали политики или военные.



Перехваченный истребителями F-15 иранский самолет успешно сел в Тегеране

Комментируя данный инцидент, официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что ответственность за инцидент будут нести США, если с иранским самолетом что-либо случится.

По словам Мусави, постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи после инцидента связался с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об инциденте также был информирован посол Швейцарии в Тегеране, представляющий интересы США в Иране.

READ  Перехваченный истребителями F-15 иранский самолет успешно сел в Тегеране :: Общество :: РБК

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *