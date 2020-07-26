Перемирие столкнулось с недоверием – Мир – Коммерсантъ

С понедельника в силу вступает договоренность о бессрочном перемирии в Донбассе. Она должна свести к минимуму столкновения на линии соприкосновения, а для виновников инцидентов предполагает строгое наказание. В состоявшемся в воскресенье телефонном разговоре президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поддержали введение новых мер контроля за соблюдением перемирия. Между тем провалы прежних соглашений о перемирии заставляют многих, в первую очередь на Украине, сомневаться в том, что на этот раз все будет иначе. На 27 июля в Киеве запланирована акция протеста против новых мер. По мнению националистов, они создают угрозу полномасштабного российского вторжения.

Понедельник, 27 июля, станет важным днем в истории донбасского конфликта — либо как масштабный прорыв, либо как новая упущенная возможность. С нуля часов этого дня начинает действовать комплекс мер по контролю над бессрочным перемирием, разработанным еще год назад, 21 июля 2019 года, но де-факто не выполнявшимся.

Документ, подписанный трехсторонней контактной группой (ТКГ) 22 июля, практически не оставляет возможности безнаказанно открыть огонь.

Любые наступательные действия, включая работу снайперов или диверсионных групп, запрещены, а в случае агрессивных действий противника другая сторона обязана сначала задействовать механизм координации и лишь в случае неудачи открывать ответный огонь.

При этом копия приказа об открытии огня должна быть направлена в ТКГ, чтобы там могли расследовать инцидент.

Столь продуманная схема впечатлила даже главу Католической церкви, который крайне редко комментирует конфликт в Донбассе. «С удовлетворением узнал о новом соглашении в Донбассе, которое недавно было достигнуто в Минске членами ТКГ,— сказал папа римский Франциск во время воскресной проповеди в соборе Святого Петра.— Благодарю за этот жест доброй воли, который стал еще одним шагом во имя достижения мира на этой многострадальной земле. Молюсь, чтобы договоренности были реализованы, в том числе путем разоружения и разминирования территории».

Военное командование Украины, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) выпустило приказы, запрещающие ведение огня.

При этом украинский штаб даже решил провести ротацию, заменив солдат на линии соприкосновения на военнослужащих, «большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН».

Это, однако, не помешало пресс-секретарю минобороны ЛНР Якову Осадчему заранее обвинить Киев в нежелании соблюдать договоренности. Он заявил, что «25 июля народная милиция ЛНР зафиксировала прибытие трех инструкторов из Литвы в подконтрольный Киеву населенный пункт Трехизбенка у линии соприкосновения в Донбассе». При этом днем ранее господин Осадчий сделал другое громкое заявление — что Служба безопасности Украины (СБУ) якобы вербует украинских националистов для участия в армяно-азербайджанском конфликте на стороне Азербайджана.

Впрочем, такой скепсис разделяют в Донбассе не все. Как заявил начальник управления народной милиции ДНР Денис Синенков, приказ о запрете огня из любого оружия уже составлен и разослан всем военнослужащим под роспись. «Военнослужащие понимают и поддерживают принятое контактной группой решение о бессрочном перемирии»,— заверил господин Синенков.

Пессимизм по поводу принятых договоренностей высказывают многие и в Киеве. «Я так понимаю, что теперь дают добро тупо на отстрел украинок и украинцев. Как в тире,— написал в Facebook Игаль Левин — инструктор общественной организации «Украинская оборона», занимающейся подготовкой украинских военных.— Напомню, что российские прокси не отвели большую часть тяжелых вооружений, и они не отведут, они никогда ничего не соблюдают (так как ничего не подписывали) и соблюдать не будут. Постоянно проводят рейды, обстрелы, снайперский террор, минируют территорию».

Скепсис в Киеве вызывает и механизм, с помощью которого стороны должны будут обсуждать происшедшие инциденты.

Например, руководитель проектов киевского Центра исследования проблем гражданского общества Мария Кучеренко в своей колонке для агентства УНИАН отмечает, что в тексте предлагается выработать новую модель, в то время как она уже существовала, но потерпела крах. Эксперт напомнила, что совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) функционировал с самого начала конфликта. Благодаря ему на Украине работали несколько российских военных, которые отслеживали соблюдение минских соглашений. Однако в 2017 году российские военные покинули центр из-за «напряженной морально-психологической обстановки». Однако Мария Кучеренко считает, что вывод российских военных был подстроен для того, чтобы вынудить Киев согласиться с участием в СЦКК представителей непризнанных республик. Новое соглашение еще больше подталкивает Киев, Донецк и Луганск к прямому общению.

«Помимо этого, откровенно абсурдно смотрится прописанный алгоритм задействования ответного огня в случае наступательных действий. То есть прежде, чем отвечать на провокации противника, необходимо обратиться к СЦКК и уведомить о намерении открыть ответный огонь представителей ТКГ? Надо полагать, противник должен вежливо выждать, пока пройдут все необходимые согласования, и не покидать позиций, с которых был осуществлен обстрел?» — пишет в колонке Мария Кучеренко.

Первый президент Украины Леонид Кравчук также считает, что реального улучшения ситуации ожидать не стоит, указывая на то, что ни одно из предыдущих перемирий не продлилось хоть сколь-нибудь значимое время. Вместе с тем он не исключает, что вскоре мировая конъюнктура вынудит Москву отказаться от поддержки ЛНР и ДНР. «Из того что прорывается в некоторые информационные материалы, видим, что экономика страдает, страна (Россия.— “Ъ”) находится в очень невыгодном международном положении. Россия имеет целый ряд крупных проблем, которые обостряются и обостряются. Поэтому, возможно, Россия реально ищет выход из этой ситуации. Шесть лет воевать — это уже очень сложно. И то давление, которое постоянно осуществляется на Россию, ощущается. Польша и страны Балтии, Канада, США занимают четкую позицию, что с Россией будут отношения тогда, когда она прекратит войну с Украиной»,— сказал господин Кравчук в интервью сайту «Обозреватель».

Правда, министр обороны Украины Андрей Таран пообещал, что «никто не позволит убивать украинцев безнаказанно». «Меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих в случае нарушения договоренностей противником действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины»,— заявили в штабе операции объединенных сил (ООС, ранее она называлась АТО), пообещав отвечать «в случае не только наступательных, но и провокационных действий вооруженных формирований РФ, проведения противником диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры».

Замглавы украинской делегации в ТКГ, депутат Рады Александр Мережко в комментарии для «РБК-Украина» отметил, что нынешнее соглашение отличается от предыдущих более детальной проработкой и потому имеет шанс на осуществление. «У него не такой абстрактный, общий характер, как у предыдущих перемирий,— сказал господин Мережко.— Кроме того, есть шанс, что это перемирие будет подтверждено на высшем уровне, речь о нормандском формате. Это добавляет ему политического и дипломатического веса, нарушить его будет гораздо сложнее, и нарушение будет иметь последствия для нарушителя».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский действительно говорил, что подписанный 22 июля документ должен быть заверен «нормандской четверкой» (Россия, Украина, Германия и Франция), однако пока это так и не сделано.

На вечер 27 июля, первый день действия новых мер, «Движение сопротивления оккупации» анонсировало масштабную акцию у офиса президента Украины под лозунгом «Наша армия — мира гарант, а Россия — оккупант».

Главное требование акции — отказ от разоружения украинских частей, занимающих позиции в Донецкой и Луганской областях. «Президенту придется или пойти навстречу нашим требованиям, или паковать чемоданы в Ростов»,— говорится в анонсе протестной акции.

Один из ее организаторов, политолог Михаил Гончар, призывает вовсе отказаться от перемирия, указывая на то, что часть его положений может быть использована в качестве повода для полномасштабного российского вторжения на территорию Украины.

Тем не менее автор Московского центра Карнеги Константин Скоркин убежден: в условиях падающего рейтинга президенту Зеленскому необходимы успехи в главном предвыборном обещании — достижении мира. «В любом случае это большой шаг в сторону прекращения боевых действий,— сказал он “Ъ”.— Но естественно, что у этого соглашения много противников — «ястребов» с обеих сторон». При этом, по мнению господина Скоркина, Владимир Зеленский упустил время, когда подобное решение далось бы ему куда проще. «В первый год своего президентства при колоссальном мандате доверия он мог бы позволить себе хоть выполнение «Минска», хоть выход из него,— сказал эксперт.— Можно также вспомнить когда-то обещанный референдум об условиях мира. Но теперь у него остается куда меньше возможностей. Учитывая, что политическая часть переговоров уже давно в тупике, надежда остается лишь на восстановление экономических связей и военную разрядку».

Тупик на политическом треке в воскресенье вечером подтвердил и президент России Владимир Путин, который в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским раскритиковал постановление Верховной рады Украины от 15 июля. Как ранее писал “Ъ”, этот документ закрепляет, что выборы в Донбассе могут пройти только после того, как оттуда будут выведены «российские оккупационные войска и их техника». По мнению президента России, этот пункт противоречит минским соглашениям.

Зато новые меры по контролю за перемирием оба президента поддержали. «Акцентирована важность безусловного соблюдения этих договоренностей участниками конфликта»,— заявили по этому поводу в пресс-службе Кремля.

Матвей Шиманов, Киев; Кирилл Кривошеев