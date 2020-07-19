Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих

Полиция Израиля применила водометы, чтобы разогнать несколько сотен человек, которые заблокировали иерусалимскую скоростную железную дорогу. В качестве подкрепления прибыла конная полиция, сообщает Times of Israel. Вечером в субботу, 18 июля, в Иерусалиме и Тель-Авиве продолжились массовые митинги против ужесточения ограничений на фоне роста случаев заболевания COVID-19.
Массовая акция прошла после полуночи возле официальной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Демонстранты требовали его отставки. Затем митинг перерос в беспорядки. Митингующие прорвали блокпосты полиции и блокировали улицы.
Пресс-секретарь полиции Микки Розенфельд заявил, что проведение демонстрации было санкционировано властями, однако применение силы стало ответом на беспорядки и перекрытие дорог. Демонстранты прошли маршем по центральным улица Иерусалима, поджигая мусорные контейнеры и разбивая витрины. По данным полиции, один офицер был ранен, задержаны 50 протестующих.
Из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом правительство Израиля продолжает вводить новые ограничения, которые ранее были отменены. В пятницу, 17 июля, закрылись все образовательные учреждения, работу спортзалов и фитнес-центров разрешили только для профессиональных спортсменов, а ресторанам и кафе — работать только навынос или в режиме доставки. В выходные дни нельзя находиться на пляжах, закрываются все не продуктовые магазины и крупные торговые центры, рынки, парикмахерские и салоны красоты, библиотеки, контактные зоопарки, музеи, выставочные залы, бассейны, канатные дороги.
По данным института Джонса Хопкинса, общее число подтвержденных случаев заболевания в Израиле составляет 49 тыс., 401 человек умер.
Подробнее об ужесточении карантина — в публикации “Ъ” «Израильские министры отстояли пляжи».
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