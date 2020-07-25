Похищенного из роддома в Ростовской области ребенка нашли — Происшествия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июля. /ТАСС/. Грудной ребенок, похищенный из роддома в городе Сальске Ростовской области, найден, подозреваемую задержали. Как сообщили в субботу журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области, в совершении преступления подозревается 40-летняя жительница Республики Калмыкия.

«В ходе грамотно проведенных следователями, криминалистами следственного управления и сотрудниками полиции следственных действий и оперативных мероприятий в Республике Калмыкия установлено местонахождение ребенка и подозреваемой в совершении его похищения женщины. В ближайшее время ребенок будет передан матери, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Подозреваемая задержана», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 25 июля 40-летняя жительница Республики Калмыкия проникла в родильное отделение Центральной районной больницы Сальского района, похитила новорожденного ребенка и перевезла по месту своего жительства в Калмыкию. Следователи возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»). Оно передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел, отметили в пресс-службе.

Прокуратура региона взяла на контроль ход расследования уголовного дела, а также организовала проверку организации работы медицинского учреждения.