Правда и мифы о COVID-19

Три способа победить COVID-19

В июле иммунолог Николай Крючков назвал три варианта, при которых человек может избежать заражения коронавирусом.

В первую очередь эксперт указал на важность наличия сильного врождённого иммунитета.

«При относительно небольшой вирусной нагрузке такой иммунитет сработает на уровне верхних дыхательных путей и не даст инфекции проникнуть дальше», – цитирует Крючкова сайт kp.ru.

В таком случае не появится никаких симптомов COVID-19, но и иммунитет к самому заболеванию также не выработается.

Также обезопасить от SARS-CoV-2 может так называемый перекрёстный иммунитет. Он появляется у людей, которые переболели сезонными коронавирусами, – к ним относятся обычные простуды.

При данном сценарии в организме уже выработаны сильные антитела и иммунные Т-клетки, которые знают, как реагировать на подобные инфекции. Благодаря этой «памяти о вирусе» формируется ранний специфический иммунный ответ, которого хватит, чтобы побороть COVID-19 на самом раннем этапе.

Кроме того, не стать жертвами эпидемии, по мнению иммунолога, могут люди, чей организм не склонен к неадекватным иммунным реакциям и тромбозам.

Это позволит в случае заражения коронавирусом перенести его легко и бессимптомно.

«Кто-то может даже не заметить, не обратить внимания. Например, покашлял пару дней и всё. При этом инфекция была, и специфический иммунитет остаётся», – заключил эксперт.

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Группы риска

Однако насколько всё это соответствует действительности? Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн допустил вероятность того, что переболевшие сезонными коронавирусами могут избежать COVID-19.

По его словам, все инфекции данного типа схожи между собой и имеют определённые антигенные перекрёстки.

«И Т-клеточный иммунитет у них может быть близкий. То есть, в этом смысле, утверждать, что перенесение коронавирусов может положительно влиять на встречу с новым коронавирусом, это возможная вещь, но это не доказано», – сказал профессор.

Он отметил, что люди всё же разные, и реакция на те или иные заболевания у них также различается.

Согласно исследованиям учёных, коронавирус протекает сложнее при наличии сопутствующих заболеваний и в целом ослабленного организма. Однако даже для здоровых, без хронических болезней, людей COVID-19 может закончиться летально.

«Это не повод расслабляться. У такого человека больше шансов, если он заболеет, перенести это всё легко. Но сказать заранее… Трудно, глядя на человека, с уверенностью сказать, что он устойчив к коронавирусу… Человек здоров, а инфекцию эту он может перенести тяжело», – указал он.

Альтштейн напомнил, что по статистике в группу риска попадают и люди в возрасте. Они гораздо тяжелее переносят заболевание, в том числе из-за наличия хронических болезней: астмы, сердечной недостаточности, бронхитов. Поэтому летальность среди пожилых иногда составляет 10%, хотя в целом смертность среди всех пациентов с COVID-19 около 2-3%.

Единственным верным способом не заразиться коронавирусом, по словам вирусолога, является соблюдение мер предосторожности.

Сильный иммунитет ведёт к гибели?

Прокомментировал «три способа спастись» от пандемии и Александр Чепурнов, вирусолог, доктор биологических наук.

По мнению учёного, перечисленные варианты логичны, так как крепкий иммунитет, его правильная реакция, а также уже выработанные антитела должны обеспечивать невысокую вероятность заражения. Но не факт, что в реальности всё пойдет как нужно, и коронавирус не победит.

Так, по словам Чепурнова, связь между сезонными коронавирусами и SARS-CoV-2 не подтверждена, поэтому со 100-процентной уверенностью говорить, что перенесённые простуды гарантируют защиту от COVID-19 – нельзя.

В отношении сильной иммунной системы тоже не совсем понятна реакция, считает специалист. Например, в одном из исследований китайских учёных отмечалось, что в группе из 130 заболевших большинство скончавшихся обладали хорошим иммунным ответом и высоким титром нейтрализующих вирус антител.

В то же время у 5% из тех, кто перенёс коронавирус легко или в средней тяжести, антитела совсем не вырабатывались.

«То есть поэтому вариант с сильной иммунной системной тоже не совсем что-то гарантирует, потому что известно, что в значительном количестве случаев, развитие так называемого цитокинового шторма как раз происходило у людей с хорошо работающей иммунной системной», – сказал Чепурнов.

По его словам, коронавирус способен приводить иммунную систему в полное расстройство, из-за чего и возникает цитокиновый шторм. Это явление – оно же гиперцитокинемия – несёт летальную опасность из-за быстрой выработки и повышенной активности T-клеток.

Иммунная система начинает вырабатывать цитокины, которые координируют клетки в борьбе с патогеном, в слишком большом количестве, в результате они атакуют не только вирусные клетки, но и здоровые ткани.

В итоге весь организм охватывают воспалительные процессы, грозящие летальным исходом.

Чепурнов добавил, что коронавирус ещё мало изучен, но сегодня уже очевидно: тяжело заболевание протекает не только у людей пожилого возраста с сопутствующими заболеваниями, но и у здоровых людей и даже у детей.

Фото:Kurt Amthor/imagebroker.com/GloballookPress

Как не заболеть

Таким образом, относиться несерьёзно к эпидемии COVID-19 не стоит. Учёные и медики со всего мира не раз предупреждали, что заболевание грозит тяжёлыми последствиями для организма, среди которых длительное нарушение работы иммунной системы, проблемы с лёгкими, сердцем и мозгом.

При этом практически у каждого заразившегося заболевание протекает по-разному: кто-то может его не заметить, а кто-то попадает в реанимацию.

Избежать COVID-19 всё же можно. Согласно рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора, для этого достаточно чаще мыть руки, соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра, носить медицинские маски и перчатки, а также меньше контактировать с людьми и находиться в общественных местах.