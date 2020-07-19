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Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации

By Arzu / 19 июля, 2020

https://ria.ru/20200719/1574564368.html

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла слухи о госпитализации белорусского лидера, заявив, что их… РИА Новости, 19.07.2020

2020-07-19T19:49

2020-07-19T19:57

кубатбек боронов

евразийский экономический союз

михаил мишустин

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киргизия

александр лукашенко

белоруссия

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3

минск

киргизия

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ru-RU

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn23.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1400x0_80_0_0_961a870a7dafd9a7a69a31de3d8bd0ee.jpg

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РИА Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

кубатбек боронов, евразийский экономический союз, михаил мишустин, минск, киргизия, александр лукашенко, белоруссия, в мире

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