Top News

«Протон-М» со второй попытки отправился в самый продолжительный полет

By Arzu / 31 июля, 2020

https://ria.ru/20200731/1575194139.html

«Протон-М» со второй попытки отправился в самый продолжительный полет

Ракета-носитель «Протон-М» с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103» стартовала с космодрома Байконур, трансляция велась на сайте… РИА Новости, 31.07.2020

2020-07-31T00:30

2020-07-31T00:44

хочу стать космонавтом

россия

байконур (космодром)

космос — риа наука

/html/head/meta[@name=»og:title»]/@content

/html/head/meta[@name=»og:description»]/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156294/47/1562944789_0:98:1859:1144_1400x0_80_0_0_b8491c22227e2f837d345737a902e9db.jpg

https://ria.ru/20200729/1575077456.html

https://ria.ru/20200730/1575190720.html

https://ria.ru/20200727/1574953852.html

россия

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2020

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdn25.img.ria.ru/images/156294/47/1562944789_0:98:1859:1144_1400x0_80_0_0_b8491c22227e2f837d345737a902e9db.jpg

https://cdn23.img.ria.ru/images/156294/47/1562944789_104:0:1757:1240_1400x0_80_0_0_81d94ced7e71a7d310a196a4f83d5c88.jpg

https://cdn25.img.ria.ru/images/156294/47/1562944789_310:0:1550:1240_1400x0_80_0_0_b63be3d284e64fd1e3ba9ed3c90ba2c0.jpg

РИА Новости

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4

7 495 645-6601 

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

россия, байконур (космодром), космос — риа наука

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ракета-носитель «Протон-М» с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103» стартовала с космодрома Байконур, трансляция велась на сайте «Роскосмоса«.

«Есть контакт подъема», — объявил диктор во время трансляции. Позднее он сообщил об успешном отделении спутников от ракеты-носителя.

Пуск состоялся в резервный день. В среду «Роскосмос» сообщил о переносе старта «Протона» с 30 на 31 июля для дополнительных проверок узлов и агрегатов. Позже источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли пояснил, что причиной переноса стало замечание при проверках системы управления разгонного блока «Бриз-М».
Магнетар
29 июля, 04:04

Астрономы определили источник загадочного радиосигнала из космоса

Рекордный полет

Как ранее сообщил «Роскосмос», разгонный блок «Бриз-М» со спутниками «Экспресс» отделится от третьей ступени ракеты «Протон-М» в 0.35 мск. Дальнейшее выведение космических аппаратов на целевую орбиту с минимальной высотой 16,6 тысячи километров и максимальной 54,9 тысячи километров будет проводиться за счет пяти включений двигателя «Бриза».

READ  В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской

«Экспресс-80» должен отделиться от разгонного блока в 18.24 мск, «Экспресс-103» — в 18.41 мск. Таким образом, это будет самый продолжительный в истории полет «Протона» — около 18 часов 16 минут.

Поскольку возможности ракеты не позволяют доставить спутники «Экспресс» на геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35 786 километров), то после отделения от «Бриза» «Экспресс-80» будет добираться до неё 152 дня с помощью собственных электрореактивных двигателей, а «Экспресс-103» — 160 дней.

По данным предприятия «Космическая связь», спутники планируется ввести в эксплуатацию в январе-феврале 2021 года.

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов
Вчера, 20:38

Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать

Отремонтированная ракета

Для ракеты «Протон» это будет первый и единственный в 2020 году старт. Он также станет девятым космическим пуском России в этом году.

Отправка «Экспрессов» на орбиту планировалась на конец марта, но ракету пришлось вернуть в Москву для замены некачественных комплектующих, которые обнаружили на космодроме. По данным газеты «Ведомости», речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты. Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области.
Космические аппараты «Экспресс-80» и «Экспресс-103» изготовлены компанией «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» в интересах предприятия «Космическая связь» на базе спутниковой платформы «Экспресс-1000Н». Ожидается, что они будут работать 15 лет на геостационарной орбите в точках стояния 80 градусов и 96,5 градуса восточной долготы соответственно. Спутники предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет, а также передачи данных в С-, Ku- и L-диапазонах на территории России и в странах СНГ.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
27 июля, 00:25
READ  В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской

Дегтярев сохраняет возможность полета в космос, сообщили в «КосмоКурсе»

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *