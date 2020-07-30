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«Протон-М» со второй попытки отправился в самый продолжительный полет
Ракета-носитель «Протон-М» с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103» стартовала с космодрома Байконур, трансляция велась на сайте… РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T00:30
2020-07-31T00:44
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россия
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космос — риа наука
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, байконур (космодром), космос — риа наука
«Есть контакт подъема», — объявил диктор во время трансляции. Позднее он сообщил об успешном отделении спутников от ракеты-носителя.
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Рекордный полет
Как ранее сообщил «Роскосмос», разгонный блок «Бриз-М» со спутниками «Экспресс» отделится от третьей ступени ракеты «Протон-М» в 0.35 мск. Дальнейшее выведение космических аппаратов на целевую орбиту с минимальной высотой 16,6 тысячи километров и максимальной 54,9 тысячи километров будет проводиться за счет пяти включений двигателя «Бриза».
«Экспресс-80» должен отделиться от разгонного блока в 18.24 мск, «Экспресс-103» — в 18.41 мск. Таким образом, это будет самый продолжительный в истории полет «Протона» — около 18 часов 16 минут.
Поскольку возможности ракеты не позволяют доставить спутники «Экспресс» на геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35 786 километров), то после отделения от «Бриза» «Экспресс-80» будет добираться до неё 152 дня с помощью собственных электрореактивных двигателей, а «Экспресс-103» — 160 дней.
По данным предприятия «Космическая связь», спутники планируется ввести в эксплуатацию в январе-феврале 2021 года.
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Отремонтированная ракета
Для ракеты «Протон» это будет первый и единственный в 2020 году старт. Он также станет девятым космическим пуском России в этом году.
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