Ракета-носитель «Протон-М» с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103» стартовала с космодрома Байконур, трансляция велась на сайте… РИА Новости, 31.07.2020

«Протон-М» со второй попытки отправился в самый продолжительный полет

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ракета-носитель Ракета-носитель «Протон-М» с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103» стартовала с космодрома Байконур , трансляция велась на сайте « Роскосмоса «.

«Есть контакт подъема», — объявил диктор во время трансляции. Позднее он сообщил об успешном отделении спутников от ракеты-носителя.

Пуск состоялся в резервный день. В среду «Роскосмос» сообщил о переносе старта «Протона» с 30 на 31 июля для дополнительных проверок узлов и агрегатов. Позже источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли пояснил, что причиной переноса стало замечание при проверках системы управления разгонного блока «Бриз-М»

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Рекордный полет

Как ранее сообщил «Роскосмос», разгонный блок «Бриз-М» со спутниками «Экспресс» отделится от третьей ступени ракеты «Протон-М» в 0.35 мск. Дальнейшее выведение космических аппаратов на целевую орбиту с минимальной высотой 16,6 тысячи километров и максимальной 54,9 тысячи километров будет проводиться за счет пяти включений двигателя «Бриза». READ В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской

«Экспресс-80» должен отделиться от разгонного блока в 18.24 мск, «Экспресс-103» — в 18.41 мск. Таким образом, это будет самый продолжительный в истории полет «Протона» — около 18 часов 16 минут.

Поскольку возможности ракеты не позволяют доставить спутники «Экспресс» на геостационарную орбиту (круговая орбита высотой 35 786 километров), то после отделения от «Бриза» «Экспресс-80» будет добираться до неё 152 дня с помощью собственных электрореактивных двигателей, а «Экспресс-103» — 160 дней.

По данным предприятия «Космическая связь», спутники планируется ввести в эксплуатацию в январе-феврале 2021 года.

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Отремонтированная ракета

Для ракеты «Протон» это будет первый и единственный в 2020 году старт. Он также станет девятым космическим пуском России в этом году.

Отправка «Экспрессов» на орбиту планировалась на конец марта, но ракету пришлось вернуть в Москву для замены некачественных комплектующих, которые обнаружили на космодроме. По данным газеты «Ведомости», речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты. Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области