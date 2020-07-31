Путин запретил криптовалюту как платежное средство: Деньги: Экономика: Lenta.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) и цифровой валюте, в рамках которого с 2021 года можно проводить сделки с криптовалютами, но при этом запрещается использовать их как платежное средство. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
ЦФА определены как цифровые права, которые выпускаются, учитываются и обращаются только через внесение записей в информационную систему на основе распределенного реестра.
Они не являются средством платежа, но их можно сделать объектом залога, сделок купли-продажи, обменять один вид ЦФА на другой или же на цифровые права любых других видов.
Операторами таких сделок могут стать российские банки и биржи, но для этого им надо стать участниками специального списка Центробанка. Также регулятор получил право определять, какие цифровые активы смогут приобретать квалифицированные инвесторы, а какие будут доступны для всех.
Цифровая валюта определена как совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа. Тем не менее в России гражданский оборот криптовалюты будет ограничен.
В законодательстве она не не будет считаться денежной единицей России, иностранного государства или международной денежной единицей. Закон также запрещает распространять сведения о продаже или покупке цифровой валюты в качестве оплаты за товары, работы, услуги.
Впервые о намерении российских властей запретить биткоин стало известно в ноябре прошлого года. Тогда представители ЦБ отмечали, что не допустят использование криптовалют в качестве платежного средства.
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