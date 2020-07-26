Путин и Шойгу на борту самолета обсудили программу вооружения: Политика: Россия: Lenta.ru

Президент России Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу на борту самолета после парада Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Видео опубликовано РИА Новости.

На кадрах Шойгу рассказывает главе государства о предложениях, способных улучшить реализацию государственной программы вооружений и модернизировать оборонно-промышленный комплекс.

В частности, министр заявил, что у военных есть предложения, которые «помогут более качественному, более объемному выполнению количественной части госпрограммы вооружения».

Шойгу также обратил внимание на развитие научной составляющей и «особенно того, что касается реализации программы модернизации оборонно-промышленного комплекса», добавив, что «там появились и новые возможности, и новые перспективы».

Ранее 26 июля Путин рассказал о планах вооружить Военно-морской флот (ВМФ) уникальными гиперзвуковыми ударными комплексами. В настоящее время российский военный флот оснащен кораблями с высокоточным оружием, стратегическими подводными крейсерами и многоцелевыми подлодками, отметил глава государства. Кроме того, в составе ВМФ имеются новейшие самолеты, уникальные образцы вооружения и спецтехники.

Президент также сообщил о передаче ВМФ 40 новых кораблей и судов различного класса в 2020 году.