Путин определил национальные цели развития России: Госэкономика: Экономика: Lenta.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года. Текст документа опубликован на портале главы государства.

В нем указано, что целью плана являются прорывное развитие, увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания и раскрытия таланта каждого человека.

Этот указ заменяет предыдущий документ, подписанный в день инаугурации 7 мая 2018 года, где речь шла о целях и стратегических задачах на период 2024 года. Он вступает в силу с момента опубликования.

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В рамках цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» предлагается повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, снизить уровень бедности в два раза по сравнению с 2017 годом, увеличить долю граждан, занимающихся физкультурой и спортом, до 70 процентов.

Цель «Возможности для самореализации и развития талантов» предполагает вхождение России в десятку лучших стран мира по качеству образования и по объему научных исследований и разработок, создание системы выявления и поддержки способностей и талантов у детей и молодежи.

Отдельными пунктами идут увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской деятельностью до 15 процентов, создание условий для воспитания личности на основе духовно-нравственных ценностей и национально-культурных традиций, а также увеличение количества посещений культурных мероприятий в три раза.

Для цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» поставлена задача улучшать жилищные условия пяти миллионов семей ежегодно и увеличить объемы жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год. Также требуется улучшить в полтора раза качество городской среды, создать систему обращения с отходами, которая обеспечит полную их сортировку, и снизить объем отходов, отправляемых на полигоны, в два раза.

Для улучшения экологической обстановки снизят выбросы опасных веществ, ликвидируют наиболее опасные промышленные объекты и проведут работы по оздоровлению водных объектов, в том числе Волги и Байкала.

От реализации цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» ожидается рост ВВП выше среднемирового, устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, рост инвестиций в основной капитал, увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 миллионов человек.

Правительство должно до 30 октября сформулировать предложения по исполнению указа, а также скорректировать собственный план работ на период до 2024 года и плановый период до 2030 года.

Кроме того, при планировании бюджета кабинет министров должен будет выделять средства на исполнение указа в приоритетном порядке.

О переносе исполнения национальных проектов до 2030 года заговорили неделю назад на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава правительства Михаил Мишустин заявил, что из-за изменений ситуаций в России и в мире, пандемии коронавируса и экономического кризиса сроки следует скорректировать. Путин согласился с таким предложением.

Еще ранее, в начале июля, источники отмечали, что власти предполагают продлить исполнение нацпроектов на шесть лет из-за нехватки средств.