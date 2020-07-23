Путин поговорил с Трампом: Политика: Россия: Lenta.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщается на сайте Кремля в четверг, 23 июля.

Уточняется, что разговор был конструктивным и содержательным. Стороны обсудили проблему стратегической стабильности и контроля над вооружениями, а также роль Москвы и Вашингтона в поддержании международного мира.

«Затронута ситуация вокруг иранской ядерной программы. С обеих сторон акцентирована востребованность коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения», — указали в Кремле.

Путин и Трамп согласились на развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия. Также лидеры стран позитивно оценили совместный процесс борьбы с пандемией коронавирусной инфекции и договорились о продолжении контактов на разных уровнях.

Ранее бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон упрекнул главу государства в том, что он не обладает достаточной подготовкой для того, чтобы говорить с Путиным на равных. Он выразил уверенность, что президент США уступает лидеру России в умении мыслить стратегически. По словам Болтона, если усадить кого-то подобного Путину за стол с одной стороны, а с другой стороны Трампа, «сравнительно плохо осведомленного, мало учившего историю, не имеющего четкого представления о том, как он хочет вести разговор», то это не будет честной борьбой.

Последний раз главы двух государств созванивались в апреле текущего года: тогда они провели три телефонных разговора за три дня. Столько же раз они созванивались за весь 2019 год.

В ходе последней из трех бесед обсуждался ряд актуальных проблем, в том числе вопросы стратегической безопасности и контроля над вооружениями, рассказал американский президент.