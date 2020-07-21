Пушков резко ответил Вашингтону на требование прекратить разработки ракет
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Пушков резко ответил Вашингтону на требование прекратить разработки ракет

By Arzu / 22 июля, 2020

Сенатор напомнил, что именно США создают оружие «Судного дня»

Российский сенатор Алексей Пушков подверг критике заявления спецпосланника Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, касающиеся производства Россией новейших ракет с ядерным двигателем.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере резко осадил специального посланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, потребовавшего, чтобы Россия отказалась от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем. Ранее Биллингсли назвал такие вооружения «летающим Чернобылем».

Комментируя высказывания спецпосланника, Пусков напомнил ему про новейшие ядерные ракеты США.

«А ракеты, которые заменят все МБР «Минитмен», это гуманное оружие или «ангелы с небес»?… Это и есть оружие «Судного дня», — подчеркнул российский сенатор.

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