Пушков резко ответил Вашингтону на требование прекратить разработки ракет

Сенатор напомнил, что именно США создают оружие «Судного дня»
Российский сенатор Алексей Пушков подверг критике заявления спецпосланника Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, касающиеся производства Россией новейших ракет с ядерным двигателем.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Твиттере резко осадил специального посланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, потребовавшего, чтобы Россия отказалась от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем. Ранее Биллингсли назвал такие вооружения «летающим Чернобылем».
Комментируя высказывания спецпосланника, Пусков напомнил ему про новейшие ядерные ракеты США.
«А ракеты, которые заменят все МБР «Минитмен», это гуманное оружие или «ангелы с небес»?… Это и есть оружие «Судного дня», — подчеркнул российский сенатор.
В США призвали Россию прекратить работу над ракетами с ядерным двигателем, назвав их «летающим Чернобылем». А новейшие ядерные ракеты США, к-ые заменят все МБР «Минитмен», это что — гуманное оружие или «ангелы с небес»? К сведению Биллингсли: это и есть оружие «Судного дня».
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 21, 2020
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