Раскрыт Redmi K30 Ultra: Dimensity 1000+ и камера на 64 Мп

Xiaomi готовится к презентации нового смартфона Redm K30 Ultra, который станет более продвинутой версией бюджетного флагмана Redmi K30 Pro. Перед анонсом устройства китайский регулятор TENAA опубликовал его изображения и полные характеристики. Об этом сообщает GSM Arena.

Фото: TENAA

Главным отличием K30 Ultra от K30 Pro стал переход на новую платформу. Смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 1000+. Новый чипсет построен на 7-нанометровой архитектуре и использует четыре ядра Cortex-A77 и четыре Cortex-A55.

Устройстов получит несколько модификаций памяти. Предполагаются версии с 6/8/12 ГБ оперативной памяти и 128/256/512 ГБ встроенного хранилища. Правда, пока непонятно, как в Redmi будут группировать эти объемы. Емкость аккумулятора девайса — 4500 мАч, предусмотрена 33-ваттная быстрая зарядка.

Сзади у K30 Ultra размещена квадрокамера. Разрешение основного сенсора составляет 64 мегапикселя. Скорее всего, она не отличается от модуля Redmi K30 Pro, а значит остальные камеры — это телеобъектив на 8 Мп, широкоугольник на 13 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Фронтальная камера на 20 Мп спрятана в выдвижной механизм.

Ожидается, что презентация смартфона пройдет 14 августа. Цена Redmi K30 Ultra пока не раскрывается. Вместе с K30 Ultra Redmi может представить «умные» часы Redmi Watch.

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