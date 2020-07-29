Расстрелявшие сотрудника Росгвардии в Ингушетии скрылись с его табельным оружием: Криминал: Силовые структуры: Lenta.ru

После убийства в Ингушетии 32-летнего сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника, незаконном обороте оружия и хищении оружия. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Вечером 28 июля около федеральной автомобильной дороги «Кавказ», на окраине сельского поселения Яндаре (Назрановский район), неизвестные расстреляли полицейского. От полученных ранений он скончался на месте. Злоумышленники скрылись, похитив его табельное оружие.

Поиски преступников продолжаются.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, нападавших было трое. Они, по версии правоохранителей, могут быть связаны с экстремистами.

Ранее сообщалось, что погибший — сотрудник Росгвардии старший лейтенант Микаил Алиев. Неизвестные несколько раз выстрелили в него, когда он общался с девушкой в поле около дороги. Алиев успел сесть в машину, но проехал всего несколько метров.

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